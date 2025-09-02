기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이영애 “경고 나가야”…신동엽 유튜브에 ‘쓴소리’ 날렸다

입력 :2025-09-02 16:34:40
수정 :2025-09-02 16:34:40
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 이영애
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 이영애


배우 이영애가 신동엽이 진행하는 유튜브 음주 예능 ‘짠한형’에 출연해 소신 발언을 아끼지 않았다.

이영애는 자신의 음주 장면을 자녀들이 보는 것을 걱정하며 영상에 ‘청소년은 음주하지 말라’는 경고 자막을 반드시 넣어야 한다고 강조했다.

1일 공개된 ‘짠한형 신동엽’ 예고편에서 이영애는 “아이들이 저를 보고 ‘나도 술 마셔볼까?’라고 할까 봐 걱정된다”며 “영상 하단에 경고 문구가 있어야 한다”고 말했다.

신동엽이 “그렇게 따지면 우리 애들은 벌써 소년원에 있어야 한다”고 농담조로 반박했다.

유튜브 ‘짠한형 신동엽’
유튜브 ‘짠한형 신동엽’


그러나 이영애는 다시 한번 “영상 하단에 자막이 나가야 한다. ‘청소년은 음주하지 마세요’”라고 재차 강조했다.

이영애는 과거 방송에서 “결혼 후 아이를 낳고 술을 거의 줄였다”며 신중한 음주 태도를 공개하기도 했다. 그는 지난 2009년 20살 연상 사업가 정호영씨와 결혼해 쌍둥이 남매를 둔 다둥이 엄마다.

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 이영애
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 이영애


유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 이영애
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 이영애


이영애는 오는 20일 KBS2에서 첫 방송되는 드라마 ‘은수 좋은 날’에 출연해 평범한 주부에서 고군분투하는 학부모 강은수 역을 맡아 연기 변신을 선보일 예정이다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
강유미 “한번 갔다 왔다”…9살 아들 사진 공개

강유미 “한번 갔다 왔다”…9살 아들 사진 공개
현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”
박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”

박탐희, 암 투병 고백 “남겨질 아이들에 고통”
“재산 더 달라” 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 형제…“母 멍 잘 드는 체질”

“재산 더 달라” 90대 노모 폭행해 숨지게 한 60대 형제…“母 멍 잘 드는 체질”
기어 ‘D’에 넣고 내렸다가 숨졌다…반복되는 주차 사망사고

기어 ‘D’에 넣고 내렸다가 숨졌다…반복되는 주차 사망사고
펜싱 오상욱, 아이돌 도전…192㎝ 장신에 ‘센터’ 차지

펜싱 오상욱, 아이돌 도전…192㎝ 장신에 ‘센터’ 차지
‘♥PD 아내’ 새신랑 민경훈, 기쁜 소식 전했다 “최선 다할게요”

‘♥PD 아내’ 새신랑 민경훈, 기쁜 소식 전했다 “최선 다할게요”
“내가 아깝다고 생각…” 윤은혜, 13년간 연애 안한 이유

“내가 아깝다고 생각…” 윤은혜, 13년간 연애 안한 이유
“둘만의 수영장” 심야 무단침입한 워터파크 직원…회사 ‘반전’ 결정

“둘만의 수영장” 심야 무단침입한 워터파크 직원…회사 ‘반전’ 결정
인기 클릭
Weekly Best

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  3. 추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

    추성훈 ‘3억’ 다이아 도난 신고…이경규, 또 경찰조사 받았다

  4. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  5. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사