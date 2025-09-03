‘올해 34세’ 임영웅 “35살 되면 결혼 생각” 입 열었다

임영웅 인스타그램 캡처

가수 임영웅이 결혼에 대한 계획을 전했다.지난 2일 SBS ‘섬총각 영웅’에서는 임영웅과 배우 이이경, 과학 유튜버 궤도, ‘철가방 요리사’ 임태훈의 무계획 섬마을 라이프가 펼쳐졌다.전남 완도군 소모도를 찾은 이들은 낚시를 즐기고 이이경이 직접 만든 시원한 콩국수를 먹었다. 임영웅은 마을 이장님의 제안에 무반주로 나훈아의 ‘사내’를 불러 박수를 받았다.이어 저녁 식사는 임 셰프가 직접 나섰다. 낚시로 잡은 볼락으로 마라 생선 튀김을 만들었고, 임영웅은 마라 생선을 맛본 뒤 “이거 진짜 대박”이라며 “내가 원래 생선을 좋아하지 않는데 형이 내가 마라를 좋아하는 걸 알고 만들어줬다. 맛있는 건 두 말 할 것도 없고 신선했다”라고 감탄했다.식사 후에 도란도란 이야기를 나누던 중 이이경은 임영웅에게 결혼에 대한 생각을 물었다.임영웅은 “생각은 있는데 늦게 하고 싶다”면서 “예전에는 ‘서른다섯살에 결혼해야지’ 하는 생각이었다”고 입을 열었다.1991년생인 임영웅은 현재 34세, 과거 ‘한국식 나이’로는 35살이다. 임영웅은 “지금 서른 다섯이 됐는데, 전혀 결혼 생각이 없다”고 고백했다.이에 임태훈은 “결혼을 하면 좋은 점이 많다. 두 사람의 인생이 합쳐지는 거니까”라고 말했고, 이이경은 “이런 얘기를 들으면 부럽다. 요즘 마음이 급하다”며 웃었다. 궤도는 “결혼은 타이밍이다. 때가 됐을 때 연애를 하고 있는 사람과 결혼을 하는 것 같다”고 말했다.뉴스24