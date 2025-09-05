기사 검색
‘집행유예’ 유아인, 봉준호 만난 근황…테이블에 재털이가

입력 :2025-09-05 12:24:14
수정 :2025-09-05 12:24:14
DJ 페기 구(왼쪽) 인스타그램에 올라온 배우 유아인(오른쪽)과 봉준호 감독의 모습.
DJ 페기 구(왼쪽) 인스타그램에 올라온 배우 유아인(오른쪽)과 봉준호 감독의 모습.


마약 투약 혐의로 재판에 넘겨져 징역형 집행유예를 선고받은 배우 유아인이 봉준호 감독을 만난 근황이 포착됐다.

DJ 겸 음악 프로듀서 페기 구는 지난 3일 자신의 인스타그램 계정에 “Fav director! 봉감독님 알럽”이라는 메시지와 함께 사진을 올렸다.

사진에는 페기 구와 봉준호 감독, 유아인이 한 테이블에 모여앉아 즐거운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 봉 감독은 페기 구의 팔을 양손으로 잡고 있고, 유아인은 이 모습을 바라보며 활짝 웃고 있다.

또 이들이 모여앉은 테이블 위에는 재털이가 놓여져 있었다.

24시간 이후 사라지는 ‘인스타그램 스토리’ 기능으로 게재된 해당 사진은 현재 페기 구의 계정에서 찾아볼 수 없다.

앞서 유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 서울 일대 병원에서 미용 시술의 수면 마취를 빙자해 181차례에 걸쳐 의료용 프로포폴 등을 투약한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

지난해 9월 1심에서 징역 1년의 실형을 선고받고 법정 구속된 유아인은 지난 2월 2심에서 징역 1년에 집행유예 2년으로 감형받고 풀려났다.

이에 검찰이 불복해 대법원에 상고했지만, 대법원은 지난 7월 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만원을 확정했다.

뉴스24
