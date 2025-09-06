기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

암 투병 고백하더니 “참담하다”…‘박성광♥’ 이솔이 충격 근황

입력 :2025-09-06 18:54:35
수정 :2025-09-06 18:54:35
이솔이 인스타그램 캡처
이솔이 인스타그램 캡처


개그맨 박성광(44)의 아내 이솔이(37)가 근황을 공개했다.

이솔이는 지난 5일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “오랜만에 20대가 된 기분인데…체력 이슈로 나가지 못하는 참담함. 전 9시에 PT받고 쓰러짐”이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 이솔이는 블라우스에 흰 바지를 입었다. 명품 가방을 매치해 고급스러운 느낌을 더했다.

또 다른 사진에서 이솔이는 거리를 걸으며 손을 들어 보였다. 도심 속 야경과 어우러진 모습이 자유로운 분위기를 풍겼다.

이솔이는 지난 4월 2일 SNS를 통해 “여성 암 특성상 아이를 가질 수 없게 되었고, 제 건강을 지키지 못했다는 죄책감에 부모님과 시부모님께 너무나 죄송했다”고 밝혔다.

이어 “암의 성질도 좋지 않았기에, 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다”며 암 투병 사실을 고백했다.

그러면서 “3년 전쯤 가족들의 보호 속에서 수술과 항암치료를 마쳤고, 현재는 몸속에 암세포가 없다는 진단을 받고 정기검진 중”이라며 자신의 몸 상태를 알렸다.

이솔이는 2020년 8월 박성광과 결혼했다. 임신을 준비하고자 퇴사했는데 회사를 그만둔 지 5개월 만에 암 판정을 받았다.

부부는 SBS TV 예능물 ‘동상이몽2-너는 내 운명’을 통해 신혼 일상을 공개한 바 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
“화산 위에서 사진 찍다 추락”…몽골서 한국 인플루언서 사망

“화산 위에서 사진 찍다 추락”…몽골서 한국 인플루언서 사망
“아내 나체·성관계 영상 공유해요” 男회원 3만명…유명인도 있었다

“아내 나체·성관계 영상 공유해요” 男회원 3만명…유명인도 있었다
“선물을 남기고 갔네”…환자 체액 향해 ‘엄지 척’ 조롱한 의료진 최후

“선물을 남기고 갔네”…환자 체액 향해 ‘엄지 척’ 조롱한 의료진 최후
“생후 20일 아기 배가 볼록?…뱃속에 쌍둥이 태아 있었다”

“생후 20일 아기 배가 볼록?…뱃속에 쌍둥이 태아 있었다”
‘언니~’하며 도와준 일가족 4명 살해 후 ‘거짓 연극’ 벌인 IQ85 여인

‘언니~’하며 도와준 일가족 4명 살해 후 ‘거짓 연극’ 벌인 IQ85 여인
“잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다

“잠든 사이 벌레가 뽀뽀” 경악…키싱 버그에 ‘이 병’ 퍼진다
성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견

성남 공원화장실서 여성 1명 불에 타 숨진 채 발견
“성관계한 남성들이 폭로 협박”…60세 男배우, HIV 감염 고백까지

“성관계한 남성들이 폭로 협박”…60세 男배우, HIV 감염 고백까지
‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”

‘990원 소금빵 논란’ 슈카 빵집, 결국 영업 중단 “재정비 시간 갖는다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  3. 김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

    김보성, 시각장애인 됐다…“많이 맞아서 희귀병도 걸려”

  4. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  5. 이효정, 60평→30평대로 이사 “♥아내와 피치 못하게…”

    이효정, 60평→30평대로 이사 “♥아내와 피치 못하게…”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사