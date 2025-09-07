기사 검색
‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

입력 :2025-09-07 10:47:30
수정 :2025-09-07 10:47:30
김종국 인스타그램 캡처
김종국 인스타그램 캡처


가수 겸 방송인 김종국(49)이 지난 5일 비공개 결혼식을 치른 가운데 바로 다음날 소셜미디어(SNS)에 결혼 이후 첫 게시물을 올렸다.

6일 김종국은 인스타그램 스토리에 모 스포츠 브랜드에서 선물 받은 복싱 장비 사진을 올리며 감사 인사를 전했다. 해당 게시물에서 결혼과 관련한 언급은 없었다.

김종국은 전날 서울 강남구의 한 호텔에서 비공개로 결혼식을 올렸다. 하객은 가족 및 가까운 지인으로만 제한됐다. 사회는 유재석이 맡았다.

신부는 비연예인으로, 결혼식 이후에도 사진이나 정보가 일절 공개되지 않았다.

부부 예능 출연 가능성도 사전에 차단했다. 김종국은 SBS ‘런닝맨’에서 “예비 신부를 ‘미운 우리 새끼’에서 공개할 것 아니냐”는 의심에 “절대 안 한다. 연예계 분이 아니다”라고 선을 그은 바 있다.

김종국은 지난 8월 팬카페를 통해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 “데뷔 30주년인데 앨범은 못 만들고 제 반쪽을 만들었다”며 “많이 늦었지만 이렇게 가는 게 다행이다. 축하해 주시고 응원해 주시면 감사하겠다. 잘 살도록 노력하겠다”고 밝혔다.

뉴스24
