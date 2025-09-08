기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

입력 :2025-09-08 18:58:17
수정 :2025-09-08 19:10:54

“예비신부는 유명해지기 전 만났던 前여자친구”
“결혼 준비 중 새 생명 찾아와”

곽튜브(본명 곽준빈). 뉴스1
곽튜브(본명 곽준빈). 뉴스1


여행 유튜버이자 방송인 곽튜브(본명 곽준빈·33)이 결혼 발표와 동시에 아빠가 됐다는 소식을 전했다.

8일 곽튜브는 자신의 유튜브 채널에 ‘인생의 새로운 시작을 알립니다’라는 제목의 영상을 통해 직접 이같이 밝혔다.

곽튜브는 여자친구에 대해 “나보다 나이는 훨씬 어리지만, 항상 나의 자존감을 올려주고 자신감을 키워준 친구”라며 “말이 없고 정말 내성적이지만 보잘것없는 저를 정말 많이 띄워주고 챙겨준 친구”라고 소개했다.

이어 “내가 유명해지기 전 만나 연애를 하다가 서로 바빠지고 소홀해져서 헤어졌었다”며 “시간이 지나서 다시 만나고 보니 서로에게 더 큰 위로가 됐다”고 말했다.

그러면서 “내년 5월 결혼하려고 준비 중 더 큰 축복이 찾아왔다”며 자신이 아빠가 됐다고 밝혔다. 이에 결혼식을 당겨 다음 달에 바로 결혼식을 올리기로 결정했다고 전했다.

곽튜브는 “너무 행복하고 너무 큰 축복이라고 생각한다”며 “누군가의 남편으로, 누군가의 아버지로 좀 더 성숙해지고 더 열심히 살겠다”고 덧붙였다.

곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼과 임신을 발표했다. 유튜브 채널 ‘곽튜브’ 캡처
곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼과 임신을 발표했다. 유튜브 채널 ‘곽튜브’ 캡처


이날 곽튜브 소속사 SM C&C도 공식 입장을 내고 “곽준빈이 오는 10월 결혼을 하게 됐다”며 “신부는 비연예인으로, 두 사람은 연인으로서 신뢰와 사랑을 쌓아 오며 평생의 동반자가 되길 약속했다”고 밝혔다.

이어 “결혼을 준비하던 중 축복처럼 소중한 새 생명이 찾아왔다”며 “아직은 안정이 필요한 초기이기에, 두 사람이 조심스러우면서도 감사한 마음으로 새로운 가족을 기다리고 있다는 소식도 함께 전해드린다”고 전했다.

그러면서 “여러 이유로 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정”이라며 “결혼식 관련 상세한 내용 전해드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드리겠다. 새로운 출발을 앞둔 곽준빈을 향해 많은 축하 보내주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.

한편 곽튜브는 아제르바이잔공화국 대한민국 대사관 행정직원 출신으로, 지난 2018년부터 유튜브 채널 ‘곽튜브’를 개설하고 운영 중이다. 현재 ENA, EBS1 ‘추성훈의 밥값은 해야지’와 MBN ‘전현무계획2’ 등 방송에도 출연하고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”
‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과
“15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

“15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판
“의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

“의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격
“여잔지 확인”…트랜스젠더女 ‘그곳’ 만진 관광객 하이힐에 결국

“여잔지 확인”…트랜스젠더女 ‘그곳’ 만진 관광객 하이힐에 결국
자궁경부암 극복 후 임신…‘35세’ 초아 “이제 다 끊는다” 깜짝 근황

자궁경부암 극복 후 임신…‘35세’ 초아 “이제 다 끊는다” 깜짝 근황
“美에선 불법인데 韓은 합법”…‘이것’ 열풍에 女 우르르, 난리 난 이유

“美에선 불법인데 韓은 합법”…‘이것’ 열풍에 女 우르르, 난리 난 이유
“결국 요강 샀어요”…‘최악 가뭄’ 강릉, 제한 급수에 극한 상황

“결국 요강 샀어요”…‘최악 가뭄’ 강릉, 제한 급수에 극한 상황
“K팝가수 최초” 로제, ‘아파트’로 일냈다…MTV VMA ‘올해의 노래’

“K팝가수 최초” 로제, ‘아파트’로 일냈다…MTV VMA ‘올해의 노래’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

    박소현, 12월 깜짝 결혼…남편은 프로게이머 출신 해설자

  2. “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

    “유방암, 뇌까지 전이…” 원걸 유빈, 가슴 찢어지는 소식 전했다

  3. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

  4. 현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

    현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

  5. 연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다

    연예인 성매매 ‘발칵’…벌금형 받은 솔로 여가수 입열었다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사