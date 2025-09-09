기사 검색
박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

입력 :2025-09-09 09:54:05
수정 :2025-09-09 09:54:05
배우 박보검과 김희영 티앤씨재단 이사장이 서울 종로구 선혜원에서 열린 김수자 작가의 개인전에서 함께 사진을 찍고 있다. 김희영 인스타그램 캡처
배우 박보검과 김희영 티앤씨재단 이사장이 서울 종로구 선혜원에서 열린 김수자 작가의 개인전에서 함께 사진을 찍고 있다. 김희영 인스타그램 캡처


한국관광 명예홍보대사인 배우 박보검이 최태원 SK그룹 회장의 동거인 김희영 티앤씨재단 이사장과 함께한 모습이 포착됐다.

김 이사장은 지난 6일 자신의 인스타그램에 “두 번의 큰 행사를 무사히 마치고, 멀리서 찾아와준 친구들과 지인들의 진심으로 기뻐해 주는 그 얼굴들이 마음속에 영원히 각인되었다. 감사합니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 올렸다.

여기에는 박보검과 김 이사장이 서로를 바라보며 활짝 웃는 사진, 두 사람이 휴대전화를 바라보며 셀카를 찍는 사진 등이 포함됐다.

박보검이 참석한 행사는 설치미술가 김수자 작가의 개인전 ‘호흡-선혜원’이다. 김 작가가 10년 만에 여는 서울 전시이자, 그의 작품이 한국 전통 한옥 건물에 최초로 설치되는 프로젝트다.

김 이사장이 총괄 디렉터로 있는 포도뮤지엄의 첫 번째 서울 프로젝트이기도 하다.

전시가 열리는 선혜원은 SK 창업 회장의 사저다. 그룹 인재를 길러내는 교육의 장으로 활용되다 올해 문화 공간으로 재탄생했다.

박보검은 김 작가와 인연이 있어 전시에 초대받은 것으로 알려졌다.

뉴스24
