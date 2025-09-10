기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

신민아 “대도서관, 집까지 데려다준 따뜻한 사람” 추모글

입력 :2025-09-10 09:40:36
수정 :2025-09-10 09:40:36
신민아 인스타그램
신민아 인스타그램


가수 신민아가 뇌출혈로 세상을 떠난 크리에이터 대도서관(본명 나동현·47)을 애도했다.

신민아는 9일 인스타그램에 대도서관과 함께 찍은 사진을 올리며 “일정이 밤 늦게 끝나는 날 저에게 위험하다며 걱정해주시고 집까지 데려다주셨던 그 따뜻한 마음 잊지 않겠습니다. 이날도 제가 듣고 싶다고 했던 노래를 불러주셨는데 제 노래는 결국 못 들려드렸네요”라고 적었다.

이어 “왜 골프 연습을 진작 하지 않았을까 그 생각이 가장 많이 드는 것 같아요. 뭐가 그렇게 바쁘다고 만나 뵙지 못했을까요”라며 생전 고 대도서관과 나눈 대화를 공유했다.

그러면서 “늘 기억하겠습니다. 정말 감사했습니다. 저 지금처럼 재밌게 열심히 살게요. 저를 항상 응원해 주셔서 감사했습니다. 편히 쉬세요 오라버니”라고 덧붙였다.

대도서관은 1세대 인터넷 방송인으로, 2002년 ‘세이클럽’에서 방송을 시작해 아프리카TV, 트위치, 유튜브 등에서 활동했다. 유튜브 구독자는 144만 명에 달하며 ‘랜선라이프’ ‘더 인플루언서’ 등 방송 프로그램에도 출연했다. 그는 2015년 윰댕과 결혼했으나 2023년 합의 이혼했다.

지난 6일 오전 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 약속 장소에 나타나지 않고 연락이 닿지 않자 걱정한 지인들이 경찰에 신고했고, 출동한 경찰·소방 당국이 이미 사망한 상태의 그를 발견했다. 부검 결과 사인은 뇌출혈로 밝혀졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
고현정, ‘우아한 미소’
전지현, 시선 사로잡는 ‘탄탄한 복근’
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들
대도서관 ‘부검 결과’ 나왔다…국과수가 경찰에 밝힌 소견

대도서관 ‘부검 결과’ 나왔다…국과수가 경찰에 밝힌 소견
“전날 밤 술 마시고 성관계했다면…모기가 1.4배 더 좋아한다”

“전날 밤 술 마시고 성관계했다면…모기가 1.4배 더 좋아한다”
첫 복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘의식불명’…아버지, 링 위서 자해

첫 복싱대회서 쓰러진 중학생 ‘의식불명’…아버지, 링 위서 자해
“엉덩이 작은 여자가 좋다”던 최홍만, ♥썸 타는 여성 생겼다

“엉덩이 작은 여자가 좋다”던 최홍만, ♥썸 타는 여성 생겼다
‘희귀암 ’ 윤도현, 완치 후 2년만에… “음악 조금이라도 더”

‘희귀암 ’ 윤도현, 완치 후 2년만에… “음악 조금이라도 더”
대도서관 사인은 ‘뇌출혈’…전처 윰댕이 상주 맡은 이유는

대도서관 사인은 ‘뇌출혈’…전처 윰댕이 상주 맡은 이유는
“바다에서 노는 이유는?”…경남 고교 교사 수업 중 ‘성희롱 발언’ 논란

“바다에서 노는 이유는?”…경남 고교 교사 수업 중 ‘성희롱 발언’ 논란
“공무원이 근무 중 외국인과 성적인 대화”…발칵 뒤집힌 ‘이곳’

“공무원이 근무 중 외국인과 성적인 대화”…발칵 뒤집힌 ‘이곳’
전원주 “송해 선생님과 키스한 사이” 깜짝 고백

전원주 “송해 선생님과 키스한 사이” 깜짝 고백
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

    이민정, ‘예수상’ 앞 명품가방 인증샷 논란…“충격과 상처”

  2. 현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

    현주엽 맞아? 30㎏ 넘게 빠진 충격 근황 “정신과 다녀”

  3. ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

    ‘신부 비공개’ 김종국, ‘극비 결혼식’ 다음날 SNS에 올린 사진

  4. 김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

    김종국, 아내 정체 드디어 밝혔다 “20살 연하 LA 사업가? 사실은…”

  5. ‘집행유예’ 유아인, 봉준호 만난 근황…테이블에 재털이가

    ‘집행유예’ 유아인, 봉준호 만난 근황…테이블에 재털이가
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

“나는 동성애자”…‘깜짝 커밍아웃’ 클로이 모레츠, 6살 연상 결혼 상대 공개

‘국민 여동생’으로 불렸던 할리우드 배우 클로이 모레츠(28)가 동성 연인과 결혼했다.1일(현지시간) 현지 매체들에 따르면 모레츠는 6
‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

‘베니스영화제’ 레드카펫 여신들

박찬욱 감독이 제82회 베네치아 영화제에서 공개한 영화 ‘어쩔수가없다’에 미국과 영국 주요 매체들이 극찬을 쏟아냈다.미국의 영화 평점사