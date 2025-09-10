기사 검색
유명 남배우 ‘양다리’ 의혹…“동거녀 있는데 여배우 만나”

입력 :2025-09-10 17:45:48
수정 :2025-09-10 17:45:48
일본 배우 사카구치 켄타로가 3일 오후 서울 성동구 아이아이컴배인드의 신사옥 하우스 노웨어 서울에서 열린 프리 오픈 행사에 참석해 인사를 하고 있다. 2025.9.3 뉴스1
한국에서도 인기를 끌고 있는 일본 배우 사카구치 켄타로가 양다리 논란에 휩싸였다.

현지 연예 매체 ‘주간문춘’은 9일 “사카구치 켄타로와 나가노 메이가 과거 불륜 사이였다”고 보도했다. 두 사람은 작품에서 만나 친분을 쌓았다. ‘절반, 푸르다’, ‘가면 병동’, ‘내 이야기!!’ 등이다.

관계가 가까워진 시점은 2022년 중반부터다. 프라다 주최 식사 자리에서 앰배서더로 재회했다. 당시 나가노는 주변에 “사카구치에게 계속 대시 받고 있다”고 자랑한 것으로 알려진다.

두 사람은 2022년 7월 21일 이후 연인으로 발전했다. 나가노의 지인은 “두 사람이 당당히 손을 잡고 데이트했다. 그가 ‘결혼할 거라 주위에 들켜도 된다’고 말했다”고 전했다.

문제는 사카구치에게 이미 여자친구 A씨가 있었다는 점이다. A씨는 사카구치의 헤어 및 메이크업 스타일리스트로, 동거 관계였다. 사카구치는 지난해 봄 A씨에게 불륜 사실을 털어놨다고 한다.

이후 사카구치와 나가노는 관계를 이어가지 못했다. 나가노 소속사 측은 “과거 사카구치와 교제한 것은 맞다. 하지만 삼각관계였다는 사실은 몰랐다”고 밝혔다.

일본 여배우 나가노 메이. 나가노 메이 인스타그램 캡처
사카구치 소속사 측은 불륜 여부는 언급하지 않았다. A씨와의 교제 및 동거만 인정했다.

다만 “사카구치는 반성해야 한다. 여성을 만날 때 가족이 듣기 부끄러운 행동은 해선 안 된다”고 전했다.

앞서 주간문춘은 사카구치와 A씨의 동거 사실을 먼저 알렸다. 보도에 따르면, A씨는 사카구치보다 3살 연상이다. 두 사람은 도쿄의 아파트에서 4년 이상 동거하고 있다.

일본 모델 출신 배우 사카구치는 영화 ‘바닷마을 다이어리’, ‘히로인 실격’, 드라마 ‘중쇄를 찍자!’, ‘모방범’, ‘이노센스 원죄변호사’ 등에 출연하며 사랑을 받았다.

한국에서는 지난해 9월 배우 이세영과 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 ‘사랑 후에 오는 것들’에 출연하며 ‘서강준 닮은꼴’로 국내 팬들에게 눈도장을 찍었다.

