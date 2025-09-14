스타요즘
은퇴 암시?…이승환 “11월까지만 활동합니다” SNS 글에 ‘발칵’
입력 :2025-09-14 11:59:42
수정 :2025-09-14 11:59:42
가수 이승환이 공연 은퇴를 암시했다.
이승환은 14일 자신의 인스타그램 스토리에 공연 자료를 관리하고 있는 사진을 올렸다.
그는 “공연을 마치고 집에 오면 또 다른 공연을 준비합니다. 35년을 이렇게 살았습니다. 11월까지만 이렇게 삽니다”라고 덧붙였다.
앞서 이승환은 지난 1일에도 “‘이승환밴드’로 11월까지만 활동합니다. 오랜 생각이었습니다”라는 글을 남긴 바 있다.
이에 이승환이 35년간 이어온 공연 활동을 잠정 은퇴하는 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.
이승환은 데뷔 35주년 콘서트 ‘헤븐’(HEAVEN) 투어를 진행 중이다. 지난 13일 군산 공연을 마쳤으며, 오는 27일 목포 공연을 앞두고 있다.
