기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

곽튜브 맞아? “인생 최저 몸무게” 모두가 놀란 최근 모습

입력 :2025-09-15 15:02:10
수정 :2025-09-15 15:02:10
유튜브 ‘침착맨’ 캡처
유튜브 ‘침착맨’ 캡처


결혼과 함께 2세 소식을 전한 유튜버 곽튜브가 13㎏을 감량한 근황을 공개했다.

지난 11일 유튜브 채널 ‘침착맨’에는 ‘의식의 흐름대로 이어지는 파김치갱 단체 토크’라는 영상이 게재됐다.

영상 속 곽튜브는 “살 빠졌다는 이야기를 많이 듣는다. 지금이 인생 최저 몸무게”라며 “침착맨 채널에서 춤출 때가 93㎏이었는데, 살 좀 빼라고 해서 뺐더니 이제는 ‘살찐 게 매력 있었는데 캐릭터가 없다’는 말도 듣는다”고 웃어 보였다.

이에 김풍은 “살을 너무 빼니까 몸과 얼굴이 따로 노는 것 같다”고 농담했고, 침착맨 역시 “솔직히 말하면 중학생이 된 것 같다. 얼굴이 앳되다”고 덧붙였다.

앞서 곽튜브는 약 13㎏을 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 체중 변화를 두고 “왔다 갔다 한다”며 나름의 고충도 털어놨다.

한편 1992년생 여행 크리에이터 곽튜브는 지난 8일 자신의 채널을 통해 결혼 소식을 알렸다. 그는 “내년 5월을 목표로 준비했는데, 더 큰 축복이 찾아와 10월로 앞당겼다. 제가 아빠가 됐다”고 혼전임신 사실까지 공개했다.

곽튜브의 예비 신부는 5살 연하의 비연예인 지방 공무원으로, 곽튜브가 유튜브로 이름을 알리기 전 만났다가 한 차례 결별 후 재회해 연을 이어온 것으로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’
이효리 똑닮은 순댓국집 사장 아들… 알고 보니

이효리 똑닮은 순댓국집 사장 아들… 알고 보니
“11월까지만” 이승환, ‘공연 은퇴설’에 곧바로 내놓은 입장

“11월까지만” 이승환, ‘공연 은퇴설’에 곧바로 내놓은 입장
“결혼하자, 韓 갈래” 미군 유혹에 2700만원 준비한 70대女 알고 보니

“결혼하자, 韓 갈래” 미군 유혹에 2700만원 준비한 70대女 알고 보니
고현정, 전남편 정용진 조카에 ‘이것’ 꾹

고현정, 전남편 정용진 조카에 ‘이것’ 꾹
국수 한그릇 ‘43만원’ 논란…“내 실력이면 가능” 대체 어디길래?

국수 한그릇 ‘43만원’ 논란…“내 실력이면 가능” 대체 어디길래?
최시원 이어 진서연도 찰리 커크 추모 “삼가 고인의 명복을 빕니다”

최시원 이어 진서연도 찰리 커크 추모 “삼가 고인의 명복을 빕니다”
‘천사’ 박보검도 분노했다 “진짜 그걸…” 공개 저격, 대체 무슨 일?

‘천사’ 박보검도 분노했다 “진짜 그걸…” 공개 저격, 대체 무슨 일?
“외삼촌이 미성년 女조카 납치한 뒤 성폭행”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’

“외삼촌이 미성년 女조카 납치한 뒤 성폭행”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

  2. 박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

    박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

  3. “자연 인증”…글래머로 유명한 女가수 비키니 기자회견

    “자연 인증”…글래머로 유명한 女가수 비키니 기자회견

  4. 김종국 “예비신부가 헬스 종사자? 연애 기간은…”

    김종국 “예비신부가 헬스 종사자? 연애 기간은…”

  5. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고