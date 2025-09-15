기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

입력 :2025-09-15 15:53:05
수정 :2025-09-15 15:53:05
배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처


배우 안소영이 영화 ‘애마부인’ 촬영 당시 뒷이야기를 털어놨다.

지난 12일 유튜브 채널 ‘윤미라’에 올라온 영상에 따르면 안소영은 애마부인 촬영 당시 감독이랑 현장에서 매일 싸웠다고 전했다.

안소영은 “시나리오를 봤을 때는 야한 내용이 없었는데, 촬영 현장에 가면 내용이 달라져 있었다. 그래서 힘들었다”고 토로했다.

특히 “그때는 감독이 시도 때도 없이 벗으라고 했다”고 폭로했다.

배우 안미라가 안소영에게 “애마부인 덕분에 여전히 ‘섹시의 아이콘’으로 각인돼 있다”고 하자 안소영은 “사람들이 그렇게 생각하는데 난 애마부인 때문에 망했다”고 해 놀라움을 안겼다.

배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처


배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처
배우 안소영. 유튜브 채널 ‘윤미라’ 캡처


안소영은 “이름은 알렸을지 몰라도 나는 연기자가 되고 싶었던 사람”이라고 했다.

그는 애마부인에 출연한 이후 광고 계약이 모두 끊겼다고 했다.

안소영은 “(애마부인을 촬영하기) 전엔 광고를 많이 찍었다. 애마부인 때문에 다 떨어졌다. 야간 업소에서 노래하기 시작한 이유도 그 때문”이라고 했다.

애마부인은 지난달 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘애마’를 통해 재조명됐다.

이 작품은 1980년대 충무로를 배경으로 세상에 맞서는 여자 배우들의 모습을 담았다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’
이효리 똑닮은 순댓국집 사장 아들… 알고 보니

이효리 똑닮은 순댓국집 사장 아들… 알고 보니
“11월까지만” 이승환, ‘공연 은퇴설’에 곧바로 내놓은 입장

“11월까지만” 이승환, ‘공연 은퇴설’에 곧바로 내놓은 입장
“결혼하자, 韓 갈래” 미군 유혹에 2700만원 준비한 70대女 알고 보니

“결혼하자, 韓 갈래” 미군 유혹에 2700만원 준비한 70대女 알고 보니
고현정, 전남편 정용진 조카에 ‘이것’ 꾹

고현정, 전남편 정용진 조카에 ‘이것’ 꾹
국수 한그릇 ‘43만원’ 논란…“내 실력이면 가능” 대체 어디길래?

국수 한그릇 ‘43만원’ 논란…“내 실력이면 가능” 대체 어디길래?
최시원 이어 진서연도 찰리 커크 추모 “삼가 고인의 명복을 빕니다”

최시원 이어 진서연도 찰리 커크 추모 “삼가 고인의 명복을 빕니다”
‘천사’ 박보검도 분노했다 “진짜 그걸…” 공개 저격, 대체 무슨 일?

‘천사’ 박보검도 분노했다 “진짜 그걸…” 공개 저격, 대체 무슨 일?
“외삼촌이 미성년 女조카 납치한 뒤 성폭행”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’

“외삼촌이 미성년 女조카 납치한 뒤 성폭행”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

  2. 박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

    박보검, 최태원 동거인과 ‘다정한 모습’ 포착…활짝 웃더니

  3. “자연 인증”…글래머로 유명한 女가수 비키니 기자회견

    “자연 인증”…글래머로 유명한 女가수 비키니 기자회견

  4. 김종국 “예비신부가 헬스 종사자? 연애 기간은…”

    김종국 “예비신부가 헬스 종사자? 연애 기간은…”

  5. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고