신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

입력 :2025-09-16 08:50:43
수정 :2025-09-16 08:50:43
크림이 인스타그램


방송인 신동엽의 아내인 선혜윤 PD가 딸의 대학 합격 소식을 알렸다.

선혜윤 PD는 15일 반려견 크림이의 계정에 “활기찬 월요일 아침입니다”라며 크림이의 다양한 모습이 담긴 사진을 공개했다.

이어 “그동안 엄마가 참 많이 바빴죠, 언니의 대학 합격으로 이제 좀 여유가 생겼으니 크림이 소식 좀 더 자주 올려볼게요”라고 딸의 대학 합격 소식을 전했다.

다만 선혜윤 PD는 중학교 3학년생인 아들을 언급하며 “그러나 우리집엔 중삼이가”라며 “다음달엔 중삼이 고입으로 다시 바쁠 예정”이라고 덧붙였다.

선혜윤 PD는 2004년 MBC ‘일밤-신동엽의 러브 하우스’를 통해 신동엽과 인연을 맺었으며, 2006년 결혼 후 슬하에 2007년생 딸, 2010년생 아들을 두고 있다.

“시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

‘천사’ 박보검도 분노했다 “진짜 그걸…” 공개 저격, 대체 무슨 일?

“당뇨병이라면서요” 알고보니 침묵의 췌장암…‘이 증상’ 있었다

하반신마비 남편 “아내와 잘생긴 간병인의 수상한 스킨십”

‘김지민♥’ 김준호, 입 열었다 “내 결혼식 축의금 가장 많이 한 사람은…”

“외삼촌이 미성년 女조카 납치한 뒤 성폭행”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’

‘이 나라’ 젊은 女 절반이 “애 안 낳아요”…이유 있었다

곽튜브 맞아? “인생 최저 몸무게” 모두가 놀란 최근 모습

“딸 얼굴에 혹” 병원갔더니 ‘학대 의심’ 오진…희귀암으로 사망한 1살 英아기

