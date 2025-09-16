기사 검색
윤은혜, 잠 못 드는 밤 “전남친 그냥 보내주는 게 맞을까” 위로

입력 :2025-09-16 09:24:26
수정 :2025-09-16 09:24:26
유튜브 윤은혜 캡처
유튜브 윤은혜 캡처


가수 겸 배우 윤은혜가 전 남자친구를 잊지 못하겠다는 팬의 고민에 진심 어린 위로를 건넸다.

15일 유튜브 채널 윤은혜의 EUNHYELOGIN에는 ‘내일부턴 달라지기로 나랑 약속해! (전남친 못 잊겠어요, 완벽주의에서 벗어나는 법, 식당에서 주문 못하겠어요.. etc.) | 윤은혜의 잠 못 드는 밤에’라는 제목의 영상이 공개됐다. 윤은혜는 이날 영상에서 구독자 사연을 읽고 직접 조언하며 팬들과 소통했다.

중학교 3학년이라고 밝힌 한 팬은 “작년 여름에 헤어진 전 남자친구가 너무 그립다”며 “같이 빵지순례를 갔던 기억, 손으로 부채질해주고 음료수를 사주던 모습이 잊히지 않는다. 다시 만나고 싶지만 크게 싸우고 헤어진 터라 어떻게 해야 할지 모르겠다. 그냥 보내주는 게 맞을까”라고 고민을 전했다.

이에 윤은혜는 “귀여운 사연이지만 속마음은 얼마나 슬프겠냐”며 공감했다. 이어 “한 달 용돈이 2만 원인데도 음료수를 사다 주고 손으로 부채질해줬다니… 대판 싸우고 헤어졌어도 다시 만날 수 있다. 또 헤어지더라도 한 번쯤 다시 만나는 건 괜찮다고 본다. 그냥 보내주는 게 어디 있냐”고 따뜻한 위로를 전했다.

윤은혜는 1999년 그룹 베이비복스로 데뷔해 드라마 ‘궁’ ‘커피프린스 1호점’ 등에 출연하며 배우로 활동을 이어왔다.

