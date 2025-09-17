기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

윤은혜 ‘풍성 머리숱’ 비결?…“머리 ‘이렇게’ 감아야 잔머리 올라와”

입력 :2025-09-17 17:53:30
수정 :2025-09-17 17:53:30
배우 윤은혜. 유튜브 캡처
배우 윤은혜. 유튜브 캡처


배우 윤은혜가 탈모 예방을 위한 평소 습관을 공개했다.

지난 15일 윤은혜의 유튜브 채널에는 윤은혜가 팬들로부터 받은 질문에 답하는 영상이 올라왔다.

윤은혜의 한 팬은 “나이가 드니까 머리카락이 너무 많이 빠진다”며 탈모에 대한 고민을 털어놨다.

이 팬은 “너무 스트레스받아서 긴 머리를 단발로 잘라버렸다”며 “그래도 빠지는 머리카락 수는 줄어들지 않는다”고 했다.

이어 “특별히 신경 써서 관리하자니 일하고 아이 둘 키우고 바쁘다 보니 샴푸, 린스 그리고 헤어 에센스 정도까지만 하게 된다”고 했다.

방송인 박명수. 유튜브 캡처
방송인 박명수. 유튜브 캡처


그러면서 “사실 머리를 잘 말리지 못하고 움직일 때도 많다”며 탈모 예방을 위한 조언을 구했다.

윤은혜는 “머리를 반드시 아침이 아닌 저녁에 감아야 한다”고 주장했다.

그는 “머리를 감고 나서 에센스를 바르고 브러쉬로 (두피를) 마사지하면 잔머리가 올라온다”고 했다.

앞서 지난달 방송인 박명수도 유튜브 채널 ‘할명수’에서 탈모 예방을 위해 저녁에 머리를 감는다고 밝혔다.

박명수는 “자기 전에 머리를 감는다”며 “(대신) 진짜 깔끔하게 잘 말려야 한다”고 강조했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’
‘랄프 로렌’ 패션쇼 빛낸 스타들
이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”
故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체

故이건희 자택, 228억에 샀다…84년생 미모의 女 정체
‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세

‘할리우드 명배우’ 로버트 레드퍼드 자택서 숨져…향년 89세
이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?

이민정, 이병헌 흔적 없앴다 “부부사이 너덜너덜” 무슨일?
‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황

‘2살 연하♥’ 오나미, 몰라보게 더 예뻐진 얼굴… 2년 3개월만 근황
곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’

곰 우리에 3살 딸 던진 母, 살인미수 기각…3년 뒤 딸 살해 ‘비극’
“비행 중 기내서 섹시 댄스 춘 女승무원들”…‘성 상품화’ 논란

“비행 중 기내서 섹시 댄스 춘 女승무원들”…‘성 상품화’ 논란
‘윤후 아빠’ 윤민수, 40억에 산 빌딩 매물로… 시세차익은

‘윤후 아빠’ 윤민수, 40억에 산 빌딩 매물로… 시세차익은
“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단

“백두산엔 태극기도 못 드는데”…제주 성산일출봉 점령한 치파오 군단
인기 클릭
Weekly Best

  1. 남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

    남성호르몬·정자왕…김종국, 결혼 10일만에 ‘좋은 소식’

  2. ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

    ‘25세 연하♥’ 박영규, 위자료만 3번…“비겁하지 않게 이혼”

  3. 신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

    신동엽 딸 대학생 됐다…“합격해서 여유” 가족사진 공개

  4. “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

    “시도 때도 없이 벗으라고”…안소영이 밝힌 ‘애마부인’ 촬영 비화

  5. 윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백

    윤은혜 “염산 물총 맞았다”…실명 위기 트라우마 고백
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를
레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

레드카펫 사로잡은 파격 ‘시스루 룩’

영화배우, 모델 등 스타들이 케링 그룹이 주최한 ‘케어링 포 우먼’(Caring for Women) 디너 행사에 참석해 포즈를 취하고