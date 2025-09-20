기사 검색
“더는 숨지 않겠다”…‘두 아이 父’ 김병만, 비연예인 아내와 재혼식

입력 :2025-09-20 14:08:31
수정 :2025-09-20 14:56:07
개그맨 김병만(오른쪽)과 아내 현은재씨. 유튜브 채널 ‘TV조선 조이’ 캡처
개그맨 김병만(오른쪽)과 아내 현은재씨. 유튜브 채널 ‘TV조선 조이’ 캡처


개그맨 김병만(50)이 재혼한다.

20일 연예계 등에 따르면 김병만은 이날 서울 서초구에서 비연예인 현은재씨와 비공개 결혼식을 올린다.

사회는 김병만의 절친인 개그맨 이수근이 맡았다. 가수 KCM, 추대엽이 축가를 부른다.

김병만과 아내 현씨는 과거 연인 사이였다. 두 사람은 몇 년 전 자녀 둘을 낳았다. 김병만 측은 전처와 혼인 파탄 이후에 만나 아이를 갖게 됐다고 밝힌 바 있다.

김병만은 최근 현씨와 혼인신고를 마쳤다. 혼외자로 뒀던 아이들도 자신의 호적에 올렸다.

개그맨 김병만(왼쪽)과 아내 현은재씨와 아이들. TV조선 홈페이지 캡처
개그맨 김병만(왼쪽)과 아내 현은재씨와 아이들. TV조선 홈페이지 캡처


김병만은 2011년 7세 연상의 비연예인과 결혼했다. 오랫동안 별거하다 2023년 이혼 절차를 마무리했다. 최근에는 전처 딸을 상대로 한 파양 소송에서 승소했다.

김병만은 최근 TV조선 예능 프로그램 ‘조선의 사랑꾼’에 출연해 현씨와 두 아이를 공개하기도 했다.

그는 해당 프로그램에서 “주변 시선도 있으니까 (방송에) 나가기가 조심스러웠다”며 “지금은 마음먹었다. 더는 숨지 않고 당당하게 아이와 함께하겠다”고 말했다.

김병만은 2002년 KBS 개그맨으로 데뷔했으며 ‘개그콘서트’ 코너 ‘달인’으로 인기를 얻었다.

SBS 프로그램 ‘김병만의 정글의 법칙’에서 10년간 활약했으며 지난해에는 TV조선 ‘생존왕’에도 출연했다.

뉴스24
