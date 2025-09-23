기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘10월 결혼♥’ 곽튜브 예비신부 사진 반응 “엄청 귀엽고 예뻐”

입력 :2025-09-23 10:14:46
수정 :2025-09-23 10:29:22
곽튜브. 안젤리나 여행 유튜브 캡처
곽튜브. 안젤리나 여행 유튜브 캡처


곽튜브 유튜브 캡처
곽튜브 유튜브 캡처


여행 유튜버 곽튜브가 결혼 소식을 전하며 일본 하숙 가족에게 청첩장을 직접 건넸다.

22일 곽튜브 유튜브 채널에는 ‘다시 만난 하숙집 가족과의 따뜻한 재회’ 영상이 공개됐다. 10월 결혼을 앞둔 곽튜브는 연초 일본 삿포로에서 어학연수를 하며 홈스테이를 했던 가족을 찾아가 청첩장을 전달했다.

약 6개월 만에 재회한 가족들은 “살이 빠졌다”며 곽튜브의 달라진 모습에 놀라워했고, 정성스러운 식사를 대접하며 결혼 소식을 함께 축하했다. 곽튜브는 “비행기표와 호텔을 제가 준비했다”며 하객 초대 의사를 전했고, 아이가 생겨 결혼식을 앞당기게 된 사정도 솔직히 밝혔다.

그는 예비신부의 사진을 보여주며 “원래 내년 5월 예정이었는데, 아기가 생겨 빨리 하게 됐다”고 설명했다. 사진을 본 가족들은 “엄청 귀엽다. 예쁘다”며 신부의 미모를 칭찬했다.

한편, 곽튜브는 10월 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 5살 연하 공무원과 결혼식을 올린다. 사회는 방송인 전현무, 축가는 다비치가 맡았다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”
‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고

‘원정 성매매’ 얼마나 해댔으면… “한국 이미지 심각하게 실추” 대사관도 경고
주 3회 먹으면 “사망 위험 1.5배”…국물까지 싹 비우면 더 위험하다는 음식

주 3회 먹으면 “사망 위험 1.5배”…국물까지 싹 비우면 더 위험하다는 음식
구찌 매장서 에어팟 케이스 슬쩍…유명 가수, 절도 혐의 기소

구찌 매장서 에어팟 케이스 슬쩍…유명 가수, 절도 혐의 기소
교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정

교제 살인 후 시신은 시멘트 암매장…살해범인 남자친구는 징역 18년 확정
“언니 또 매진이에요” ‘요가 원장님’ 이효리에 팬들 아우성

“언니 또 매진이에요” ‘요가 원장님’ 이효리에 팬들 아우성
“선관위서 중국 간첩 99명 체포” 보도 스카이데일리 제명

“선관위서 중국 간첩 99명 체포” 보도 스카이데일리 제명
‘흉가 체험’하던 유튜버가 찾아낸 시신…두 달 전 사라진 30대였다

‘흉가 체험’하던 유튜버가 찾아낸 시신…두 달 전 사라진 30대였다
“살찌면 비행 금지…체중 감량 실패하면 해고까지” 승무원 폭로 나온 항공사

“살찌면 비행 금지…체중 감량 실패하면 해고까지” 승무원 폭로 나온 항공사
인기 클릭
Weekly Best

  1. 이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

    이지혜, 남편 문재완 폭행 사건 전말 “이혼 발표는 유튜브로…”

  2. 공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

    공항서 란제리쇼? 배우 문가영, 속옷 바람 활보 ‘충격 패션’

  3. “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

    “예비신랑이 너무 좋아해”…신지, ♥문원과 ‘기쁜 소식’ 전했다

  4. “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

    “처음 겪는 이유 모를 고통”…김영희 결국 응급실행, 무슨 일

  5. “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’

    “고마워”…민희진, 핫팬츠 입고 산책하는 근황 ‘포착’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를