국민가수 이선희 맞아?…“DJ HEE” 61세 EDM DJ 됐다

입력 :2025-09-25 15:22:37
수정 :2025-09-25 15:22:37
가수 이선희가 DJ ‘DJ HEE’로 변신해 울트라 코리아 2025 무대에 깜짝 등장했다. 울트라코리아, dj__s2 인스타그램 캡처
가수 이선희가 DJ ‘DJ HEE’로 변신해 울트라 코리아 2025 무대에 깜짝 등장했다. 울트라코리아, dj__s2 인스타그램 캡처


가수 이선희가 60대의 나이에 일렉트로닉 뮤직 DJ로 변신했다. 지난해 배임 혐의로 벌금형을 받은 뒤 1년 만에 공개된 근황이다.

이선희는 지난 20일 서울 마포 문화비축기지에서 열린 일렉트로닉 뮤직 페스티벌 ‘울트라 코리아 2025’ 무대에 ‘DJ HEE’라는 이름으로 올라 디제잉을 선보였다.

행사 측은 공식 계정을 통해 “싱어송라이터 거장 이선희, 울트라에서 DJ로 첫 무대! 인생에서 어떤 나이든 새로운 도전에 나선다면 그 순간이 바로 리즈입니다”라는 문구와 함께 이선희의 사진을 공개했다. 블랙 의상과 안경을 착용한 채 디제잉을 하는 모습은 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 빠르게 확산됐다.

이선희는 몇 년 전부터 디제잉에 관심을 갖고 꾸준히 연습해온 것으로 전해졌다.

1964년생으로 올해 만 61세인 그는 1984년 MBC 강변가요제에서 대상을 수상하며 데뷔, ‘J에게’ ‘아! 옛날이여’ ‘나 항상 그대를’ ‘인연’ 등 수많은 히트곡을 남기며 ‘국민가수’로 불렸다.

그러나 2011년부터 2022년까지 자신이 대표로 있던 원엔터테인먼트 법인카드를 사적으로 사용한 혐의로 지난해 7월 벌금형 약식명령을 받았다. 전 소속사 후크엔터테인먼트 자금 횡령 혐의로도 수사를 받았으나 무혐의 처분됐다.

당시 이선희는 “공인으로서 작은 것 하나에도 소홀함이 없어야 했는데 잘 몰랐다는 핑계로 놓친 부분이 있었다”며 “많이 반성하고 있다”고 사과했다. 이어 “40년간 노래로 위안을 얻은 팬들을 실망시켜 죄송하다. 앞으로는 노래하는 가수로서만 부끄럽지 않게 살아가겠다”고 전했다.

