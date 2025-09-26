“그동안 말하지 못했던 이야기” 눈물…‘신지♥’ 문원, 입 열었다

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 문원이 그룹 코요태 신지와의 결혼 발표 후 불거졌던 논란에 대한 심경을 밝혔다.지난 25일 유튜브 채널 ‘어떠신지?!?’에는 “그동안 말하지 못했던 이야기를 하려고 합니다”라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 문원은 “한 번도 못 느꼈던 대인기피증을 느끼고 사람을 많이 피했던 것 같다”며 “신지가 정말 많이 도와줬고 토닥여줬다. 자기도 힘들 텐데 굉장히 고맙다”고 말했다.논란을 빚었던 ‘호칭’ 문제도 언급했다. 문원은 앞서 코요태 멤버 김종민, 빽가와의 만남을 담았던 ‘상견례’ 영상에서 신지에 ‘이 친구’라는 호칭을 써 비판받았다.문원은 “그때 어려운 분들을 만나서 얘기하는 장소였기 때문에 잘 생각하고 이야기했어야 하는데 미숙했다”며 “그때 이후로 많이 배웠다”고 설명했다.신지가 논란 이후 심신 안정을 도와주는 약을 먹고 무대에 올랐다는 사실을 유튜브 영상을 통해 알게됐다는 문원은 “나한테 약을 먹었다는 이야기를 안 했다. 영상보고 알았는데 정말 미안했다”며 눈물을 보였다.이에 신지는 “내가 내 마음 진정시키려고 먹은 건데 뭐가 미안하냐”고 위로했다.일련의 사건들을 겪은 후 더욱 신지에 잘해야겠다고 생각했다는 문원은 “저 때문에 그런 일들이 나타나서 와이프뿐 아니라 소속사와 코요태 식구분들한테도 피해를 줬다”며 “와이프도 저한테 얘기를 못 꺼내고 ‘괜찮다’고 해주는데 사실 와이프가 제일 힘들었을 것”이라고 토로했다.문원의 눈물에 함께 울컥한 신지는 “상견례 영상 나가고 ‘편하게 다니겠다’ 했는데, 더 숨어 다녔다”며 “그 또한 우리가 받아들여야 하는 것”이라고 말했다.신지와 문원은 지난 7월 열애 및 결혼을 발표했다. 이후 문원은 상견례 영상 태도 논란과 더불어 ‘학창 시절과 군 복무 시절 후임 괴롭힘’, ‘전 아내와 혼전 임신 및 양다리 의혹’ 등 각종 의혹에 휩싸였다. 이러한 의혹은 현재까지 사실로 확인된 바 없다.뉴스24