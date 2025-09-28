기사 검색
‘범죄도시’ 배우, 뒤늦게 파경 고백 “결혼 2년 만에 이혼”

입력 :2025-09-28 09:33:18
수정 :2025-09-28 09:33:18
배우 송이우. 유튜브 ‘솔비이즈백’ 캡처
배우 송이우. 유튜브 '솔비이즈백' 캡처


배우 송이우(41)가 결혼 2년 만에 이혼했다고 뒤늦게 고백했다.

지난 26일 솔비의 유튜브 채널 ‘솔비이즈백’에는 ‘솔비 비밀 싹 다 폭로하는 진짜 예쁜 친구’라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 솔비는 송이우에 대해 “어느 날 결혼을 했다. 결혼 1주 전인가 2주 전인가 되게 급하게 초대했다”고 말했다.

이에 송이우는 “한 달 만에 결혼했으니까”라고 쿨하게 답했다.

이어 솔비는 “결혼하고 나서 진짜 현모양처로 살았더라. 그러고 나서 몇 년 만에 위기가 찾아왔나”라고 조심스럽게 물었다.

송이우는 “금방? 2년이었다”라며 “인생을 살면서 이렇게 누구랑 사는 게 어렵구나. 사회생활보다 많이 힘들 수 있다”고 솔직하게 밝혔다.

배우 송이우. 유튜브 ‘솔비이즈백’ 캡처
배우 송이우. 유튜브 '솔비이즈백' 캡처


솔비는 “갑자기 멀어지는 시기가 언제인지 궁금하다”고 물었고 송이우는 “화날 때? 그리고 ‘이제 왜 이렇게 안 해주지’, ‘왜 이런 거에 반응이 달라졌지’”라는 생각이 들 때라고 했다.

이어 “그냥 원래 자기 인생 살던 대로 돌아가는 것 같다. 어느 순간 내가 꼭 이래야 하나 생각이 들었다”라며 “결혼은 끝없는 배려의 싸움인 것 같다”고 털어놨다.

송이우는 지난 2018년 사업가와 결혼한 바 있다.

한편 송이우는 지난 2003년 영화 ‘은장도’로 연예계 데뷔해 ‘황진이’ ‘내 남자의 여자’ ‘애자 언니 미자’ ‘괜찮아 아빠 딸’ ‘야경꾼 일지’ ‘폭풍의 여자’ 등에 출연하며 얼굴을 알렸다.

지난 2023년 개봉한 ‘범죄도시3’에 정사장 역으로 출연했다.

배우 송이수. 영화 ‘범죄도시3’ 스틸
배우 송이수. 영화 '범죄도시3' 스틸


뉴스24
