기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘사기 피해’ 양치승 “집행관이 가슴 만져보고 싶다더라” CCTV 공개

입력 :2025-09-28 12:33:12
수정 :2025-09-28 12:33:12
헬스 트레이너 겸 방송인 양치승. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처
헬스 트레이너 겸 방송인 양치승. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처


헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 체육관 강제 집행 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다고 밝혔다.

양치승은 27일 자신의 유튜브 채널을 통해 자신이 운영하던 체육관이 철거된 과정을 설명했다.

그는 “강제 집행이 곧 들어올 것 같은 느낌이 들었다. 빨리 대비해야겠다는 생각이 들어서 차도 미리 팔고 그러던 찰나에 진짜 며칠 지나지도 않았는데 강제 집행하러 들어왔더라”라고 했다.

이어 “일주일 만에 체육관을 비우라고 하길래 ‘갑자기 들어와서 일주일 만에 비우라고 하면 어떻게 비우냐. 말이 되냐. 회원들 환불도 해줘야 하고 철거하려면 시간도 있어야 하고 말이 안 된다’고 최대한 시간을 끌었다”며 “환불할 거 환불하고 철거해서 나오게 된 거다”라고 했다.

그러면서 “이걸 얘기할까 말까 고민했는데 강제 집행하러 온 날 집행관들이 3명이 왔더라. 그중 한 명이 나한테 ‘오 피지컬 좋은데? 가슴 좀 확 만져보고 싶다’ 이러더라”라며 집행관이 양치승의 가슴 부위를 만지는 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.

헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 체육관 강제 집행 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다고 밝혔다. 사진은 한 집행관이 양치승의 가슴을 만지는 모습. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처
헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 체육관 강제 집행 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다고 밝혔다. 사진은 한 집행관이 양치승의 가슴을 만지는 모습. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처


헬스 트레이너 겸 방송인 양치승. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처
헬스 트레이너 겸 방송인 양치승. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처


그는 “강제 집행이 들어오니까 정신이 없어서 참고 있었는데 며칠 지나니까 기분이 너무 나빴다. 집행관이 가슴을 한번 만져보고 싶다고 하는 게 말이 되냐”라고 했다.

이어 “상대방은 굉장히 피 말리게 힘든 상황인데 참지 않으려다가 진짜 참는 거다. 다른 데 가서는 진짜 실수하지 마라. 그런 건 진짜 하면 안 된다”고 했다.

양치승은 또 폐업 후 운동 기구를 판매하는 과정에서 일부 구매자들이 결제하지 않은 물품을 들고 가는 등 절도 피해도 보았다고 밝혔다.

양치승은 경찰에 신고해 물건은 되돌려 받았지만 사과는 받지 못했다고 전했다.

앞서 양치승은 헬스장을 전세로 임차해 운영하다 전세 사기 피해를 봤다고 밝힌 바 있다. 그는 약 15억원의 손실을 본 것으로 전해졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
‘선미 댄서’ 출신 배우 차현승, 백혈병 투병 고백 “하루하루 조용히 싸우는 중”

‘선미 댄서’ 출신 배우 차현승, 백혈병 투병 고백 “하루하루 조용히 싸우는 중”
‘범죄도시’ 배우, 뒤늦게 파경 고백 “결혼 2년 만에 이혼”

‘범죄도시’ 배우, 뒤늦게 파경 고백 “결혼 2년 만에 이혼”
조국 딸 조민, ‘이 부위’ 성형 계획 밝혔다

조국 딸 조민, ‘이 부위’ 성형 계획 밝혔다
‘3억 탕진’ 패륜아, 보험금 노리고 청산가리 연구... 아버지 이어 여동생까지 죽였다

‘3억 탕진’ 패륜아, 보험금 노리고 청산가리 연구... 아버지 이어 여동생까지 죽였다
연봉 357억 남편 둔 가수 박지윤, 네 살 딸 모습 최초 공개

연봉 357억 남편 둔 가수 박지윤, 네 살 딸 모습 최초 공개
평생 모를 뻔한 암 신호 7가지는?…25년 후 암 사망자 75% 늘어난다는데

평생 모를 뻔한 암 신호 7가지는?…25년 후 암 사망자 75% 늘어난다는데
“건강 위해 마셨는데”…미세플라스틱 가장 많은 음료 1위, 탄산음료 아니었다

“건강 위해 마셨는데”…미세플라스틱 가장 많은 음료 1위, 탄산음료 아니었다
“수동으로 한 점포서 로또 1등 5개 당첨”…동일인이면 ‘76억’

“수동으로 한 점포서 로또 1등 5개 당첨”…동일인이면 ‘76억’
“일주일 만에 뱃살 삭제” SNS서 난리난 음료…3가지 재료 무엇?

“일주일 만에 뱃살 삭제” SNS서 난리난 음료…3가지 재료 무엇?
인기 클릭
Weekly Best

  1. “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

    “큰 눈에 예쁘고 단아해”…김종국 아내 얼굴 공개됐다

  2. “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

    “너무 예쁘다, 정말 대박”…현빈♥손예진 아들 얼굴 공개

  3. “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

    “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

  4. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

  5. 홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”

    홍진경 “이혼 후에도 전남편에 계속 연락…내가 좋아해”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를