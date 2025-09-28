‘사기 피해’ 양치승 “집행관이 가슴 만져보고 싶다더라” CCTV 공개

헬스 트레이너 겸 방송인 양치승. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처

헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 체육관 강제 집행 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다고 밝혔다. 사진은 한 집행관이 양치승의 가슴을 만지는 모습. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처

헬스 트레이너 겸 방송인 양치승. 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 체육관 강제 집행 과정에서 집행관에게 성희롱을 당했다고 밝혔다.양치승은 27일 자신의 유튜브 채널을 통해 자신이 운영하던 체육관이 철거된 과정을 설명했다.그는 “강제 집행이 곧 들어올 것 같은 느낌이 들었다. 빨리 대비해야겠다는 생각이 들어서 차도 미리 팔고 그러던 찰나에 진짜 며칠 지나지도 않았는데 강제 집행하러 들어왔더라”라고 했다.이어 “일주일 만에 체육관을 비우라고 하길래 ‘갑자기 들어와서 일주일 만에 비우라고 하면 어떻게 비우냐. 말이 되냐. 회원들 환불도 해줘야 하고 철거하려면 시간도 있어야 하고 말이 안 된다’고 최대한 시간을 끌었다”며 “환불할 거 환불하고 철거해서 나오게 된 거다”라고 했다.그러면서 “이걸 얘기할까 말까 고민했는데 강제 집행하러 온 날 집행관들이 3명이 왔더라. 그중 한 명이 나한테 ‘오 피지컬 좋은데? 가슴 좀 확 만져보고 싶다’ 이러더라”라며 집행관이 양치승의 가슴 부위를 만지는 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다.그는 “강제 집행이 들어오니까 정신이 없어서 참고 있었는데 며칠 지나니까 기분이 너무 나빴다. 집행관이 가슴을 한번 만져보고 싶다고 하는 게 말이 되냐”라고 했다.이어 “상대방은 굉장히 피 말리게 힘든 상황인데 참지 않으려다가 진짜 참는 거다. 다른 데 가서는 진짜 실수하지 마라. 그런 건 진짜 하면 안 된다”고 했다.양치승은 또 폐업 후 운동 기구를 판매하는 과정에서 일부 구매자들이 결제하지 않은 물품을 들고 가는 등 절도 피해도 보았다고 밝혔다.양치승은 경찰에 신고해 물건은 되돌려 받았지만 사과는 받지 못했다고 전했다.앞서 양치승은 헬스장을 전세로 임차해 운영하다 전세 사기 피해를 봤다고 밝힌 바 있다. 그는 약 15억원의 손실을 본 것으로 전해졌다.뉴스24