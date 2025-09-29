기사 검색
‘이혼 후 임신’ 이시영, 둘째 성별 나왔다…“이미 만삭”

입력 :2025-09-29 09:24:17
수정 :2025-09-29 10:28:16
배우 이시영. 인스타그램 캡처
배우 이시영. 인스타그램 캡처


배우 이시영의 둘째 아이는 딸인 것으로 전해졌다.

이같은 사실은 이시영의 인스타그램 게시물에 비뇨기과 전문의인 유튜버 꽈추형(본명 홍성우)이 남긴 댓글을 통해 알려졌다.

이시영이 인스타그램에 지인들과 모임을 즐기는 사진을 공개했는데, 해당 게시물에 꽈추형이 댓글을 달아 “배는 언제 나오냐”고 물었다.

이에 이시영은 “오빠 이미 만삭이에요”라고 답했고, 꽈추형은 “너는 워낙 건강하니 공주님도 엄청 건강할 듯”이라며 둘째가 딸임을 언급했다.

이시영은 지난 2017년 비연예인 사업가와 결혼해 아들을 낳았으며 올해 초 이혼했다.

이후 지난 7월 이혼 절차를 밟는 과정에서 혼인 기간 중 보관했던 냉동 배아를 이식해 둘째를 임신했다고 밝혔다.

다만 전남편의 동의 없이 시험관 시술을 해 논란의 도마에 올랐다.

출산을 앞둔 이시영은 최근 사단법인 한국미혼모가족협회에 1억원을 기부하기도 했다.

2025년 9월 29일

