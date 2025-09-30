기사 검색
악뮤 수현 맞아? “위고비 NO”…순례길 걸으며 살 다 뺐다

입력 :2025-09-30 10:44:05
수정 :2025-09-30 10:44:05
악뮤 수현 인스타그램
악뮤 수현 인스타그램


이수현 인스타그램
이수현 인스타그램


악동뮤지션 이수현이 다이어트 성공 후 날렵해진 모습으로 근황을 전했다.

이수현은 30일 “두 번째 순례길. 햇빛도, 그늘도, 바람도, 오르막도 내리막도, 친구들도 전부 다 사랑해 정말로!!”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 그는 배우 김보라와 산티아고 순례길을 함께 걸으며 여유로운 시간을 보내고 있다.

특히 살이 빠진 얼굴과 브이라인 턱선이 눈길을 끌며, 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다.

앞서 이수현은 다이어트로 달라진 비주얼로 화제를 모았다. 일각에서 비만 치료제 ‘위고비’ 사용 의혹이 불거지자 그는 “저 위고비 안 했습니다. 굉장히 억울하네요. 마라탕이랑 엽떡 참고 운동 열심히 하고 건강한 식습관 만들며 매일매일 자신과 싸우고 있다”며 “지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있다”고 직접 해명했다.

