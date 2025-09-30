기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

아나운서 한석준, 갑작스레 쓰러져…“피 흥건했다”

입력 :2025-09-30 13:51:35
수정 :2025-09-30 13:51:35
아나운서 출신 방송인 한석준이 집에서 갑작스럽게 쓰러진 뒤 응급실로 실려 갔다고 밝혔다. 한석준 인스타그램 캡처
아나운서 출신 방송인 한석준이 집에서 갑작스럽게 쓰러진 뒤 응급실로 실려 갔다고 밝혔다. 한석준 인스타그램 캡처


아나운서 출신 방송인 한석준이 집에서 갑작스럽게 쓰러진 뒤 응급실로 실려 갔다고 밝혔다.

한석준은 30일 자신의 소셜미디어(SNS)에 “오늘이라는 하루에 감사하다”라는 말로 시작하는 글을 게재했다.

그는 “지난주 기억이 끊긴 채로 집에서 갑자기 쓰러졌다”라며 “아내가 저를 깨웠을 때 잠에서 깬 건지 죽음에서 돌아온 건지 구분이 안 됐다”고 전했다.

이어 “피가 흥건하고 말도 제대로 안 나왔다”며 “응급실로 실려 가 뇌 촬영하고 찢어진 곳 치료를 받았다”라고 설명했다.

그는 “지금은 많이 괜찮아졌지만 돌이켜 생각하면 아찔하다”라며 “만약 아내가 없었더라면, 만약 혼자 있었더라면. 수많은 ‘만약’ 중 하나라도 달랐다면 지금 이 순간은 없었을 것”이라고 긴급했던 당시를 되돌아봤다.

그러면서 “그래서 오늘 이렇게 숨 쉬고 있는 지금 이 순간이 너무나 감사하다”라며 자신의 갑작스러운 공백을 대신 채워준 선후배, 동료에 대한 고마움을 전했다.

한석준은 “머리에 붕대 감고 강연에 참석하기도 했다”며 “현장에서 많은 분들이 걱정해주셔서 감사했다. 걱정해주신 모든 분들께 감사의 인사를 남긴다”라고 덧붙였다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
‘밀라 요보비치’ 열정적 인사
밀라 요보비치, 열정적인 인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치 “부산 안녕”
폴 W.S. 앤더슨-밀라 요보비치 부부의 행복한 무대인사
밀라 요보비치 “부산 안녕”
밀라 요보비치, 열정적인 인사
쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”
“술에 약물 타 성폭행” 싱글맘 승무원 폭로…스포츠계 발칵 뒤집혔다

“술에 약물 타 성폭행” 싱글맘 승무원 폭로…스포츠계 발칵 뒤집혔다
“냄새 심해 냉동고에 넣어” 20년간 딸 시신과 동거한 70대 母 자수…日 ‘충격’

“냄새 심해 냉동고에 넣어” 20년간 딸 시신과 동거한 70대 母 자수…日 ‘충격’
김태호 PD, 광희 ‘고가 출연료’ 저격 “그 돈이면…”

김태호 PD, 광희 ‘고가 출연료’ 저격 “그 돈이면…”
지석진 “보이스피싱으로 3억 날린 연예인 있다, 진짜 실화” 폭로

지석진 “보이스피싱으로 3억 날린 연예인 있다, 진짜 실화” 폭로
한국인 보더니 5명이 달려들어 납치…“이 나라 여행 자제하세요”

한국인 보더니 5명이 달려들어 납치…“이 나라 여행 자제하세요”
쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”
트럼프 “모든 해외 영화에 100% 관세 부과…도둑맞은 사업”

트럼프 “모든 해외 영화에 100% 관세 부과…도둑맞은 사업”
“사랑하는 딸이 하늘의 별로”…배정남, 안타까운 소식 전했다

“사랑하는 딸이 하늘의 별로”…배정남, 안타까운 소식 전했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

    “작품서 만나 10년 비밀 열애”…배우 커플, 결혼 앞두고 청첩장 공개

  2. 김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

    김종국 신혼생활…“아내가 물티슈 말려서 다시 쓴다” 자랑

  3. 손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

    손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

  4. 수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

    수지, 달라진 얼굴에 아쉬움…“마음에 들었는데” 고백

  5. 수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

    수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더
‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

‘블랙핑크 리사’ 에미상 레드카펫

블랙핑크 리사가 14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫 위에서 포즈를