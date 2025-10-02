기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“한창 먹었을 때 65㎏였다”는 이은지…10㎏ 감량한 비법 보니

입력 :2025-10-02 14:08:08
수정 :2025-10-02 14:08:08
개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처
개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처


개그맨 이은지가 러닝을 시작한 뒤 체중 10㎏을 감량했다고 밝혔다.

이은지는 지난달 30일 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’에 올라온 영상에서 ‘5년차 러너’인 개그맨 남태령과 러닝을 하면서 대화를 나눴다. 남태령은 마라톤 풀코스를 3시간 이내에 완주한 경험이 있다고 한다.

이은지는 러닝을 하기 전 남태령에게 “옛날에 오빠랑 처음 러닝할 때 2~3㎞ 뛰었는데 죽을 뻔했다”고 당시를 떠올렸다.

남태령은 “(그땐) 은지가 금방 그만둘까 봐 ‘지금 너무 잘한다’, ‘너무 빠르다’라고 거짓말을 좀 했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

남태령은 “(마라톤을 하고 난 뒤) 살이 10여㎏ 빠졌다. 살이 빠질수록 속도가 그만큼 더 빨라진다”고 말했다.

개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처
개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처


개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처
개그맨 이은지(왼쪽)와 개그맨 남태령. 유튜브 채널 ‘은지랑 이은지’ 캡처


이은지는 “러닝하기 전 한창 먹었을 때 65㎏였는데 지금 56㎏”이라며 “러닝하면서 10㎏ 정도 빠졌다”고 했다.

두 사람은 스트레칭을 한 후 러닝에 나섰다.

남태령이 이은지에게 “러닝하면 먹고 싶은 음식 마음껏 먹을 수 있어서 좋지 않냐”고 물었다.

이에 이은지는 “러닝을 하니까 사람이 자연스럽게 뛸 생각에 많이 안 먹게 된다”고 말했다.

이은지가 러닝을 하면서 궁금한 점에 대해 “2~3㎞쯤 달리면 ‘그만할까’ 이런 마음이 드는데, 안 그만둘 수 있는 방법이 있냐”고 물었다.

이에 남태령은 “‘나한테 질 거야?’라는 생각을 많이 한다”고 했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
‘모델계 카리나’ 이예닮, 핑크빛 비키니 화보
“성관계 장면도”…신분 속이고 교제 여성들 신체 불법 촬영한 20대男

“성관계 장면도”…신분 속이고 교제 여성들 신체 불법 촬영한 20대男
김나영, 마이큐와 공개 연애 4년 만에 결국 ‘이 소식’ 전했다

김나영, 마이큐와 공개 연애 4년 만에 결국 ‘이 소식’ 전했다
조국 딸 조민, 화장품 ‘면세점 입점 특혜’ 의혹에 “법적 대응” 예고

조국 딸 조민, 화장품 ‘면세점 입점 특혜’ 의혹에 “법적 대응” 예고
“너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다

“너무 감동적”…강원래, 두 발로 벌떡 일어서 김송 안았다
김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?
‘김숙과 10월 7일 ♥결혼설’ 구본승 “집안 발칵 뒤집혀…” 입 열었다

‘김숙과 10월 7일 ♥결혼설’ 구본승 “집안 발칵 뒤집혀…” 입 열었다
“10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난

“10분 만에 1500만원 긁혔다”…전혜빈, 발리 여행 중 신용카드 도난
“13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형

“13살 백인 소녀들을” 충격…성노예로 만든 男 7명 총 174년 징역형
하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…“온라인에 신변 비관 글” 신고

하남 폐가서 남녀 3명 숨진 채 발견…“온라인에 신변 비관 글” 신고
인기 클릭
Weekly Best

  1. 쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

    쥴리, 술집 CCTV 영상 유출에 “아티스트 사생활…확인불가”

  2. 손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

    손예진, 만원 지하철에 끼여 귀가 포착 “어쩔수가 없다”

  3. 쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

    쯔양, 불치병 걸린 안타까운 상황…“실명될 수도 있다”

  4. 최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

    최다니엘, ‘혼전연애’ 日여배우와 한밤 데이트 포착

  5. 수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다

    수지, 양세찬 ‘15분 샤워’에 “저는 10분 안쪽”… 유재석도 놀랐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더