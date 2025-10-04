기사 검색
“돈 빌려주고, 주식 투자해 56억 잃어”…조영구, ‘충격’ 근황

입력 :2025-10-04 21:39:38
수정 :2025-10-04 21:39:38
MC 조영구. 유튜브 채널 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’ 캡처
MC 조영구가 56억원을 잃은 사연이 전해졌다.

4일 유튜브 채널 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’에는 ‘주식으로 인생 박살…56억 잃은 남자, 충격적인 근황’이라는 제목의 영상이 올라왔다.

조영구는 “진짜 힘들게 사는 연예인들을 조명해줬으면 좋겠다”며 “나도 요즘 일이 없다”고 했다.

그는 “내가 35억원을 빌려줬는데 아직 못 받고 있다. 내가 이런 사람”이라고 털어놨다.

김현욱이 놀라워하자 조영구는 “35억원은 언젠가 받을 수 있을 거라고 생각한다. 이건 날린 게 아니다. 그분들이 힘든 시간을 보내고 있으니 이겨낼 거라고 생각한다”고 밝혔다.

MC 조영구(왼쪽)와 방송인 김현욱. 유튜브 채널 ‘김현욱의 뉴스말고 한잔해’ 캡처
조영구는 “이 이야기를 꺼낸 이유가 돈 빌려달라는 사람들이 너무 많아 미치겠다. 난 돈이 없다”고 했다.

김현욱은 조영구가 주식으로 21억원을 잃은 사실을 밝히며 “빌려준 돈까지 합하면 56억원이 되는 거냐”며 안타까움을 드러냈다.

조영구가 “통장에 25억원 있었는데 지금 보니 4억 5000만원 남았더라”라며 “(주식에 투자할 돈으로) 땅을 샀으면 돈을 많이 벌었을 것”이라고 했다.

그는 “처음 주식에 투자할 때 2000만원을 넣었는데 보름 만에 1000만원을 벌었다. ‘이렇게 쉽게 돈을 벌 수 있구나’ 싶더라”라며 “이후 주식에 미치게 됐다. 첫발을 잘못 디뎠다”며 후회했다.

조영구는 1994년 SBS 전문 MC 공채 1기로 데뷔해 MC 겸 리포터로 활약해왔다.

뉴스24
