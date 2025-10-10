기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“코 보형물도 뺐다”…서인영, 10㎏ 찐 후 ‘순둥美’ 폭발

입력 :2025-10-10 09:42:45
수정 :2025-10-10 09:43:33
가수 서인영이 10㎏ 체중 증가를 고백했다. 서인영 인스타그램
가수 서인영이 10㎏ 체중 증가를 고백했다. 서인영 인스타그램


가수 서인영이 이혼 후 달라진 얼굴에 대해 체중이 10㎏ 쪘다고 고백했다.

서인영은 최근 자신의 인스타그램 라이브 영상을 통해 팬들과 소통했다.

그는 체중에 대해 “원래 42㎏이었는데 지금은 10㎏ 정도 찐 것 같다”고 밝혔다.

이어 “다 돌아온다. 살은 빼면 된다. 솔직히 말랐을 때는 마른 것도 좋았는데 나는 지금 살찐 게 좋고 마음이 편하다”고 털어놨다.

서인영은 “요즘은 세상에 맛있는 게 너무 많다”면서 “떡, 빵, 밀가루를 끊고 있다. 아직 완전히 빠지진 않지만 1일 1식을 하려고 노력 중”이라고 밝혔다.

서인영이 소셜미디어(SNS) 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하고 있다. 서인영 인스타그램
서인영이 소셜미디어(SNS) 라이브 방송을 통해 팬들과 소통하고 있다. 서인영 인스타그램


또한 서인영은 “이제 코 (보형물을) 다 뺐다”며 “코끝만 엄청 뾰족하게 했는데 그게 난리가 났었다. 지금은 코에 뭘 넣을 수 없는 상태라 다 뺐다”고 밝혔다.

이어 “타투도 지겨워서 지우고 싶고, 피어싱도 거의 다 뺐다”고 덧붙였다.

그는 컴백 계획에 대해 “작곡가 윤일상 오빠랑 녹음한 곡이 있다”면서 “좋은 곡인데 시기를 정하는 중이다”라고 깜짝 공개했다.

그러면서도 “일단 살을 빼야 나올 것 같다”고 설명했다.

서인영은 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 ‘원 모어 타임’ ‘네가 참 좋아’ ‘슈퍼스타’ 등의 히트곡으로 사랑받았다. 솔로 가수로 활동하면서는 ‘신데렐라’ ‘가르쳐 줘요’ 등의 히트곡을 냈다.

그는 2023년 2월 비연예인 사업가와 결혼했으나, 7개월 만에 첫 불화설이 불거졌고 같은 해 11월 합의 이혼을 공식 발표했다. 당시 서인영은 “귀책 사유는 없었다. 서로의 길을 응원하기로 했다”고 전했다.

가수 서인영 웨딩화보. 서인영 인스타그램
가수 서인영 웨딩화보. 서인영 인스타그램


뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘비키니여신’ 심으뜸, 완벽한 몸매
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들
정수정, 시선 사로잡는 미소
“들러리女 묶고 낯선 男과 강제 키스”…결혼 악습 ‘이유’ 있었다

“들러리女 묶고 낯선 男과 강제 키스”…결혼 악습 ‘이유’ 있었다
신호위반 트럭, 퇴근길 신혼부부 덮쳐…임신한 아내와 태아 숨졌다

신호위반 트럭, 퇴근길 신혼부부 덮쳐…임신한 아내와 태아 숨졌다
“후루룩 짭짭” 한국인 라면소비 세계 2위…1위는 어디?

“후루룩 짭짭” 한국인 라면소비 세계 2위…1위는 어디?
“주삿바늘 뜯더니”…의료진 눈에 ‘HIV 양성 혈액’ 뿌린 20대男 발칵

“주삿바늘 뜯더니”…의료진 눈에 ‘HIV 양성 혈액’ 뿌린 20대男 발칵
‘살생부’ 만들고 처음 본 여성살해… “사형선고해달라”라며 법정 난동 부린 김일곤의 ‘여성

‘살생부’ 만들고 처음 본 여성살해… “사형선고해달라”라며 법정 난동 부린 김일곤의 ‘여성
“미니스커트女 춤 보면 약 잘 드셔”…요양원 영상 ‘발칵’ 대체 왜?

“미니스커트女 춤 보면 약 잘 드셔”…요양원 영상 ‘발칵’ 대체 왜?
탈모약에 흔한 ‘이것’ 섞었더니…예상 못한 2배 재생률에 연구진도 깜짝

탈모약에 흔한 ‘이것’ 섞었더니…예상 못한 2배 재생률에 연구진도 깜짝
“이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남

“이시언이 소개”…한혜진, 4살 연하 배우와 핑크빛 만남
‘운동=심장 소모’ 믿었다간 큰일…속설 완전히 뒤집혔다는데, 뭐길래

‘운동=심장 소모’ 믿었다간 큰일…속설 완전히 뒤집혔다는데, 뭐길래
인기 클릭
Weekly Best

  1. “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

    “잘 안 찍는데 정말 예쁘더라”…김종국 결혼식 사진 공개한 차태현

  2. 이민우, ‘싱글맘’ 예비신부 前남편과 법적 갈등…변호사 찾아

    이민우, ‘싱글맘’ 예비신부 前남편과 법적 갈등…변호사 찾아

  3. 유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

    유재석 “미인”…조세호 이어 남창희도 내년 결혼 ‘약속’

  4. ‘조정석♥’ 거미, 임신 5개월 근황 포착…숨길 수 없는 ‘D라인’

    ‘조정석♥’ 거미, 임신 5개월 근황 포착…숨길 수 없는 ‘D라인’

  5. “미성 유지하려고 화학적 거세?”…임형주, 루머에 입 열었다

    “미성 유지하려고 화학적 거세?”…임형주, 루머에 입 열었다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

‘파리 패션위크’ 빛낸 스타들

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 파리 패션위크 중 칼 라거펠트 하우스의 ‘프롬 파리 위드 러브
톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

톰 홀랜드, ‘스파이더맨’ 촬영 중 추락…뇌진탕으로 긴급 병원 이송

할리우드 배우 톰 홀랜드가 영화 ‘스파이더맨: 브랜드 뉴 데이’ 촬영 중 추락사고를 당해 병원으로 긴급 이송됐다.21일(현지시간) 더