박지현, 휴가 사진 올렸다가…창문에 비친 남성 모습 ‘깜짝’

입력 :2025-10-10 19:17:28
수정 :2025-10-10 19:17:28
박지현 인스타그램
박지현 인스타그램


배우 박지현이 휴가 중 찍은 사진을 둘러싼 열애설에 대해 “PT선생님일 뿐”이라며 선을 그었다.

박지현은 지난 9일 인스타그램에 “꽉 채운 연휴”라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다. 게시물에는 보드게임을 하거나 풀장에 몸을 담근 모습, 소파에 누워 휴식을 취하는 장면 등이 담겼다.

논란이 된 건 박지현이 수건을 두르고 소파에 누워 있는 사진이었다. 창문 유리에 남성 실루엣이 비치며 일부 네티즌이 “남자친구가 찍은 것 아니냐”고 추측한 것이다.

이에 대해 소속사 나무엑터스는 “사진 속 인물은 연인이 아닌 PT선생님”이라며 “박지현이 추석 연휴에 PT선생님 부부, 지인들과 함께 여행을 갔던 자리에서 찍은 사진”이라고 해명했다. 또 “다른 사진에는 함께한 지인들의 계정을 태그해둔 상태”라고 덧붙였다.

일부 네티즌이 “호텔 소파에서 구두를 신고 있었다”고 지적한 부분에 대해서는 “새 신발이라 잠시 신은 것”이라고 설명했다.

박지현은 최근 넷플릭스 시리즈 ‘은중과 상연’에서 김고은과 호흡을 맞췄으며, tvN 드라마 ‘내일도 출근’으로 복귀를 앞두고 있다.

