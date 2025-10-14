기사 검색
“기내에서 접근하고 부적절한 편지도”…이동욱 측, 사생팬에 ‘경고’

입력 :2025-10-14 15:11:57
수정 :2025-10-14 15:21:17
배우 이동욱. 인스타그램 캡처
배우 이동욱. 인스타그램 캡처


배우 이동욱의 소속사가 일부 팬의 사생활 침해 행위에 대해 경고하고 나섰다.

소속사 킹콩 by 스타쉽은 14일 공지를 통해 “최근 아티스트의 비공식 스케줄 및 거주지, 사적 공간을 무단으로 방문하거나 접촉을 시도하고 부적절한 내용의 편지를 남기는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다”고 밝혔다.

소속사는 “아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정”이라고 했다.

이어 “해외 스케줄 및 개인 일정을 포함한 출입국 과정에서 부당한 방법으로 항공편 정보를 취득하거나 아티스트와 동일한 항공편을 이용해 기내에서 접근을 시도하는 행위 역시 사생활 침해로 간주된다”고 했다.

그러면서 “이같은 행위는 명백한 불법 행위”라며 “아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드린다”고 덧붙였다.

이동욱의 사례처럼 연예인의 항공기 탑승 정보를 불법적으로 알아내 접근을 시도하는 행위는 여러 차례 문제가 됐다.

그룹 엔하이픈 소속사 빌리프랩은 지난 3월 입장문을 내고 “아티스트의 안전을 위협하고 사생활을 침해하는 행위가 도를 넘어 심각한 상황에 이르고 있다”며 “불법 구매 정보로 아티스트 항공편에 동승하는 등 사생활 침해와 스토킹 행위가 빈번하다”고 밝혔다.

소속사는 “이러한 모든 행위는 아티스트에게 심각한 피해를 주고 있으며 아티스트 의사에 반하는 스토킹 행위라는 점을 명확히 말씀드린다”며 스토킹 등 불법적인 행위와 관련한 증거 자료를 수집하고 있다고 전했다.

방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브는 항공권 정보 유출 문제에 대응하고자 2023년 태스크포스(TF)를 꾸려 수사 기관에 꾸준히 고소해왔다.

