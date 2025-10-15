기사 검색
스타요즘

유진, 상대 여배우 입냄새 폭로…“담배 썩은 냄새”

입력 :2025-10-15 23:43:04
수정 :2025-10-15 23:45:48
기태영 유진 부부. 유튜브 채널 ‘유진VS태영’
기태영 유진 부부. 유튜브 채널 ‘유진VS태영’


가수 출신 배우 유진이 상대 배우의 곤란한 점에 대해 고르는 질문에 답하면서 한 여배우의 입냄새를 언급했다.

15일 배우 유진과 기태영 부부의 유튜브에서는 ‘인천 사람이라면 다 아는 남동공단떡볶이 먹으러 왔는데, 진짜 맛은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에서 유진과 기태영은 인천 남동공단의 유명 떡볶이 가게를 찾았다.

이들은 가게 오픈 시간인 10시 30분부터 몰려든 인파를 보며 기대에 찼다. 기태영은 “이 이른 아침부터 줄 서서 먹는다는 게”라며 놀라워했다.

유진은 “보통 타임 장사인데, 이건 하루 내내 손님이 있는 거다”라며 스태프와 함께 먹을 몫으로 여러 가지 메뉴를 시켰다.

첫 술을 뜬 유진은 “엄청 달다. 즉석 떡볶이 맛이다”라고 평했다. 기태영은 “맛있다. 괜히 유명한 집이 아니다”라고 말했다.

PD는 한창 먹는 중인 이들 부부에게 밸런스 게임을 제시했다.

‘더 나은 상대 배우로 입에서 하수구 냄새 나는 배우 VS 대사를 계속 까먹는 배우’라는 질문에 기태영은 “우리는 다 경험을 해 봤다”고 말했다.

유진은 “대사 까먹는 사람이 낫다”라며 웃음을 꾹 참고 말했다.

기태영 유진 부부. 유튜브 채널 ‘유진VS태영’
기태영 유진 부부. 유튜브 채널 ‘유진VS태영’


이에 기태영은 “네가 진짜 계속 까먹는 사람을 못 봐서 그렇다. 배우로서 계속 까먹는 거 이해해 주려고 되게 노력을 하고 긴장하면 더 까먹는 법이다. 긴장 풀어주려고 하고, 내가 NG 낸 것처럼 하려고 하고 그랬는데 도를 넘어가면 화가 아니라 힘들다”라며 자신의 경험담을 전했다.

유진은 “그래도 저는 입에서 하수구 냄새가 나는 게 더 힘들다”며 “내 대사하고 상대방이 대사 칠 때 내 얼굴도 찍어야 한다”고 말했다.

이어 “사실 나는 상대 남배우가 아니라 여배우가 그랬다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

유진은 “담배 썩은 냄새가 너무 많이 나더라고”라면서 대사를 못 외우는 배우를 상대하는 게 낫다고 밝혔다.

걸그룹 S.E.S. 출신인 유진은 2011년 배우 기태영과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

