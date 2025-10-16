기사 검색
딸이 아이돌인데…박남정 “담배는 삶의 일부, 피워도 된다”

입력 :2025-10-16 14:25:42
수정 :2025-10-16 14:25:42
유튜브 ‘상수동 작업실’ 캡처
유튜브 ‘상수동 작업실’ 캡처


가수 박남정(59)이 흡연에 대한 자신의 소신을 밝혔다.

15일 유튜브 채널 ‘상수동 작업실’에는 박남정과 그의 딸이자 걸그룹 스테이씨 멤버 시은이 출연해 부녀의 솔직한 대화를 나눴다.

이날 방송에서 박남정은 “활동기 때와 지금의 몸무게 차이가 거의 없다”며 “배가 나오는 게 너무 싫어서 스무 살 때부터 허리둘레 관리를 철저히 했다”고 밝혔다.

이에 시은은 “어릴 때부터 방송 활동을 해서 다이어트를 일찍 시작했다”며 “요즘은 다이어트보다 건강이 더 중요하다고 느낀다”고 말했다. 이어 “우리 가족은 아침에 일어나면 몸무게를 재고, 그날 루틴을 그 수치에 맞춰 조절한다”고 덧붙였다.

건강 이야기가 이어지자 흡연에 대한 질문도 나왔다. 박남정은 “담배는 날짜를 정해놓고 피운다. 매주 수요일 오후에만 피운다”며 “남들은 어떻게 볼지 몰라도, 담배는 내 삶에서 필수적인 부분이다. 잡념을 없애고 정신을 관리하기 위한 일종의 루틴”이라고 설명했다.

그는 이어 “딸이 피운다고 해도 권장은 안 하지만, 말리진 않겠다”며 “스트레스로 망가지는 게 더 나쁘다. 자기 생활에 도움이 된다면 그 선택을 존중할 것”이라고 덧붙였다.

이에 시은은 “아빠가 어릴 때부터 ‘술이든 담배든 집에서 하라’고 말씀하셨다”며 “그렇지만 저는 피울 생각이 전혀 없다”고 말했다.

박남정은 1988년 ‘널 그리며’, ‘사랑의 불시착’ 등 수많은 히트곡으로 1980년대 가요계를 대표한 가수다. 그의 시그니처 안무 ‘ㄱㄴ춤’은 당시 국민적 인기를 얻으며 아이콘으로 자리 잡았다.

뉴스24
