박진주, 놀라운 소식 전했다…“인생 함께하기로”

입력 :2025-10-20 09:18:49
수정 :2025-10-20 09:37:59
박진주 인스타그램
박진주 인스타그램


배우 박진주(37)가 결혼 소식을 전했다.

박진주의 소속사 프레인TPC는 20일 “오는 11월 30일 박진주 배우가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 인생을 함께하기로 약속했다”고 밝혔다.

예비 배우자는 비연예인으로, 결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 지인들이 모인 가운데 비공개로 진행된다고 소속사는 설명했다.

소속사는 “결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습으로 인사드릴 예정”이라며 “보내주시는 사랑에 다시 한번 깊이 감사드리며, 새로운 출발을 앞둔 박진주 배우에게 따뜻한 축하와 응원 부탁드리겠다”고 덧붙였다.

박진주는 2011년 영화 ‘써니’로 데뷔했으며, 드라마 ‘질투의 화신’, ‘그 해 우리는’ 등과 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ 등에 출연했다. 2022년 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에서 뛰어난 노래 실력과 입담을 뽐내며 이목을 끌었다.

