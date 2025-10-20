김흥국 “이제 정치 이야기 안 하겠다”…결심한 진짜 이유

서울 여의도 국회 앞에서 열린 ‘해병대 특검 반대 국민대회’ 무대에 오른 가수 김흥국. 2024.6.26 연합뉴스

가수 김흥국이 자신이 ‘우파 연예인’이 된 계기를 설명했다. 유튜브 ‘화개장톡_조영남’

가수 김흥국이 정치적 활동 대신 무대로 돌아오겠다고 밝혔다.김흥국은 “이제는 오직 노래와 예능으로 국민 곁에 서겠다”며 정치색을 벗고 본업 복귀를 공식 선언했다. 그는 “정치 이야기는 이제 내려놓고 무대 위에서 국민들과 함께 웃고 노래하겠다. 정치는 내 길이 아니었다. 사람들에게 웃음을 주고 함께 노래할 때 가장 행복하다. 그게 진짜 김흥국이다”고 말했다.앞서 김흥국은 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 등에 참석하며 보수 성향을 드러냈다. 올해 1월에는 용산구 대통령 관저 앞 불법 체포 저지 집회에 참여하고, 서부지법 폭동 사태를 옹호하는 등 정치적 논란의 중심에 서기도 했다.하지만 그는 “가수로서의 초심으로 돌아가겠다”며 새로운 출발을 다짐했다. 신곡은 대표곡 ‘호랑나비’의 흥겨운 에너지를 현대적으로 재해석한 곡으로, 연말 발표를 목표로 준비 중이다. 또 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 무대 비하인드, 예능감 넘치는 콘텐츠를 선보일 예정이다.김흥국은 “무대에서 노래하고 카메라 앞에서 웃는 게 내 인생이다. 온라인에서도 국민과 함께 웃고 싶다”며 “다시 국민에게 웃음과 희망을 드릴 수 있다면 그것이 내 인생 2막의 시작”이라고 말했다.뉴스24