주니엘, 건강 이상 고백 “갑상선 문제로 10㎏ 넘게 쪄…우울감 컸다”

입력 :2025-10-25 19:21:47
수정 :2025-10-25 19:21:47
가수 주니엘. 인스타그램 캡처
가수 주니엘. 인스타그램 캡처


가수 주니엘이 건강 이상으로 한동안 활동을 못 했다고 털어놨다.

24일 공개된 유튜브 채널 ‘원마이크’에는 ‘건강 이상으로 몸무게 10㎏ 폭증…히트곡 가수가 갑자기 사라졌던 이유’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 주니엘은 “여러 가지 일들이 있었지만 크게 활동을 못 했을 때는 코로나19, 그리고 몸이 아팠을 때 두 가지였던 것 같다”고 말했다.

그는 “갑상선이 안 좋아서 활동을 오래 쉬었다. 갑상선 기능 저하가 와서 체력도 많이 깎이고 무기력함이 커졌다”고 당시를 돌아봤다.

이어 “갑상선 기능 저하증의 경우 살이 이유 없이 찐다”며 “평소와 똑같이 지내는데 부기가 빠지지 않고 그대로 살이 된다”고 했다.

가수 주니엘. 유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처
가수 주니엘. 유튜브 채널 ‘원마이크’ 캡처


그러면서 “이유 없이 살이 쪄서 ‘왜 이러지?’ 싶었는데 갑상선이 회복되면서 한 달 만에 8㎏이 빠졌다”고 덧붙였다.

주니엘은 “당시 스트레스도 많이 받고 우울감이 심해서 사람들도 잘 안 만났다. 그때 60㎏까지 쪘다. 원래 몸무게보다 10㎏ 넘게 쪄서 스트레스를 많이 받았다”고 털어놨다.

현재 건강 상태에 대해서는 “수치상으로는 크게 나쁜 건 없지만 언제 어떻게 나빠질지 몰라서 1년에 한 번씩 피검사를 하고 있다”고 전했다.

그는 “아직 체력이 완전히 돌아오지 않아 운동을 열심히 해야 한다”고도 했다.

주니엘은 2012년 데뷔해 ‘일라일라’, ‘연애하나 봐’, ‘삐뚤빼뚤’ 등의 곡을 선보였다.

뉴스24
