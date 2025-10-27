기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”

입력 :2025-10-27 11:32:36
수정 :2025-10-27 12:27:15
tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에 출연한 배우 성동일. 자료 : tvN
tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에 출연한 배우 성동일. 자료 : tvN


배우 성동일이 10kg을 감량한 근황을 밝혔다.

26일 방송된 tvN ‘바다 건너 바퀴 달린 집’에서 성동일은 홀쭉해진 얼굴로 배우 공명을 만났다.

성동일은 공명과 나란히 걸으며 “나 젊었을 때처럼 착하고 예쁘게 생겼다”고 치켜세웠다.

공명은 성동일의 등을 만지며 “그런데 왜 이렇게, 진짜 탄탄해지셨다”며 놀라움을 표했다.

성동일은 “내가 조금만 어렸어도 네 역할은 다 내 거였다”고 너스레를 떨었다. 이어 “너도 알겠지만, 나이를 먹으면 지금 습관을 들여놔야 하겠다는 생각이 들더라”면서 “작품 시작하기 전에 두 달 동안 10㎏을 뺐다. 진짜 자기관리다”라고 말했다.

앞서 성동일은 지난 6월 가수 겸 배우 혜리의 유튜브에 출연해 자신의 체중 감량 비결로 ‘걷기 운동’을 꼽았다.

성동일은 “무릎 연골이 안 좋아져서 (러닝에서) 걷는 걸로 바꿨다”며 “보통 한 14㎞, 많이 걸으면 27㎞ 걷는다. 촬영 없는 날은 매일 매일 걷는다”고 밝혔다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
국민MC 전현무, 방송 중 노출…튀르키예 방송 ‘초토화’ 대체 무슨 일?

국민MC 전현무, 방송 중 노출…튀르키예 방송 ‘초토화’ 대체 무슨 일?
“퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’

“퀄리티 미쳤다” 전국서 우르르…김밥 하나로 대박난 ‘13만 소도시’
장수 프로그램 ‘서프라이즈’ 23년 만에…“긴 여행 마무리”

장수 프로그램 ‘서프라이즈’ 23년 만에…“긴 여행 마무리”
“아침엔 입맛 없어” 밥 대신 커피, 건강에 괜찮을까?…전문가 대답은

“아침엔 입맛 없어” 밥 대신 커피, 건강에 괜찮을까?…전문가 대답은
“로또 내놔!” 식당서 칼부림…주인 부부 중태

“로또 내놔!” 식당서 칼부림…주인 부부 중태
애플서 일하는데 이름이 ‘삼성’…30대男 “결국 개명” 퇴사 후 근황

애플서 일하는데 이름이 ‘삼성’…30대男 “결국 개명” 퇴사 후 근황
화상에 얼음? 껌 삼키면 뱃속에? 평생 속았다…‘건강 미신’ 7가지는

화상에 얼음? 껌 삼키면 뱃속에? 평생 속았다…‘건강 미신’ 7가지는
2025년 10월 27일

2025년 10월 27일
다비치 강민경, 경희대 ‘제적’ 처리…“잘렸다” 어쩌다

다비치 강민경, 경희대 ‘제적’ 처리…“잘렸다” 어쩌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

    ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

  2. 바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

    바다, 생활고 고백…“집 현관 보고 화장실이냐고”

  3. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

  4. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  5. 전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다

    전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

라틴계 가수, 배우 등 스타들이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard