백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

백지연 전 앵커. 연합뉴스

아나운서 출신 방송인 백지연이 유독가스를 마시고 응급실을 찾은 사연을 털어놨다.백지연은 27일 자신의 유튜브 채널 ‘지금 백지연’에 올린 “응급실에서 힘들어하던 백지연을 일으킨 의사의 한마디”라는 제목의 영상에서 “얼마 전 직접 겪은 황당한 일”이라며 이같은 이야기를 전했다.백지연은 “요즘 격무에 시달려서 너무 힘들어서 아무것도 안 하고 쉬려고 했다”면서 “점심을 먹고 닭고기 손질을 했는데, 사용한 가위를 냄비에 넣고 끓여 소독했다”고 당시 상황을 설명했다.이어 “알람을 맞추려고 했는데 전화가 와서 잊어버리고 잠이 들었다”면서 “매캐한 냄새가 코끝을 확 스치는데 벌떡 일어났다. 끓이던 가위 손잡이 플라스틱이 다 탄 거다”라고 돌이켰다.백지연은 “유독가스를 마셨고 죽을 것 같아서 환기를 시키고 밖으로 나왔다. 가슴이 뻐근하고 아프고 두통이 심했다”면서 “의사 친구에게 전화로 물어보니 응급실에 가라고 하더라. 민폐인 것 같다고 안 가려고 하자 ‘증세가 심해질 수 있고 치명타를 입혔는지 병원에서 확인해야 한다’고 꼭 가라고 했다”고 설명했다.결국 응급실에 가서 검사를 기다리는 동안 후회와 자책감, 자괴감이 몰려왔다고 백지연은 돌이켰다.백지연은 “그때 의사 선생님이 ‘괜찮다. 이런 일로 오시는 분이 많다’고 다독여주셨다”면서 “그 한마디에 너무 위로가 됐다. 나도 ‘괜찮아’라는 말을 나에게도 남에게도 해줄 수 있는 사람이 돼야겠다고 생각했다”고 말했다.1987년 MBC 공채 아나운서로 입사한 백지연은 1988년 사상 첫 뉴스데스크 여자 앵커 자리에 올랐다. 이어 기자로 직종을 변경해 활약했고, 1999년 퇴사한 뒤 프리랜서 아나운서 및 방송인으로 활동하고 있다.뉴스24