기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

입력 :2025-10-28 10:29:03
수정 :2025-10-28 11:13:39
28일(현지시간) 대만 소셜미디어에 게시된 사진. 구준엽이 세상을 떠난 아내 쉬시위안의 묘를 지키고 있다. 2025.7.28 스레드
28일(현지시간) 대만 소셜미디어에 게시된 사진. 구준엽이 세상을 떠난 아내 쉬시위안의 묘를 지키고 있다. 2025.7.28 스레드


가수 구준엽의 근황이 공개됐다.

대만 매체 CTWANT는 최근 고(故) 서희원 가족의 식사 자리를 포착했다고 28일 보도했다. 보도에 따르면 서희원의 동생 서희제가 ‘제50회 금종상’ 시상식에서 버라이어티 프로그램 진행자상을 받은 지 하루 만인 18일, 가족들은 타이베이의 한 샤브샤브 식당에서 모임을 가졌다.

식사를 마친 뒤 가족들은 화기애애한 분위기 속에 식당을 나섰다. 특히 구준엽은 장모의 어깨를 주무르며 도로까지 배웅하는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 마스크와 모자를 쓴 채 다소 야윈 얼굴로 나타난 그는 장모를 챙기며 변함없는 가족애를 보여줬다.

한편 구준엽의 아내 서희원은 지난 2월 일본 여행 중 급성 폐렴으로 세상을 떠났다. 두 사람은 1998년 교제했다가 결별했으며, 20여년 만인 2022년 재회해 결혼했다.

이후 구준엽은 모든 활동을 중단한 채 고인을 추모하며 지내고 있다. 서희원의 동생 서희제는 최근 “형부가 매일 언니가 잠든 진바오산을 찾아 밥을 먹고, 언니의 초상화를 그리며 지낸다”고 전했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
“남친과 결혼하려 성전환수술 했는데…남녀 안 가리고 바람피워”

“남친과 결혼하려 성전환수술 했는데…남녀 안 가리고 바람피워”
“응급실 자리 없다” 심정지 4살 아기 돌려보내 결국 사망…당직 의사 벌금 500만원

“응급실 자리 없다” 심정지 4살 아기 돌려보내 결국 사망…당직 의사 벌금 500만원
“‘사랑해’ 안 한지 오래 됐다”…이효리♥이상순 충격 고백, 무슨 일?

“‘사랑해’ 안 한지 오래 됐다”…이효리♥이상순 충격 고백, 무슨 일?
‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”

‘58세’ 성동일 10㎏ 감량…“무릎 안 좋아도 매일 한다”
“야구 보다 심정지” 한국시리즈 관람 중 쓰러진 50대 여성…병원 이송

“야구 보다 심정지” 한국시리즈 관람 중 쓰러진 50대 여성…병원 이송
“10년 비밀 열애 결실” 동거 배우 커플, 결혼식 사진 공개

“10년 비밀 열애 결실” 동거 배우 커플, 결혼식 사진 공개
“의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

“의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서
체포된 23세 미녀 인플루언서 ‘충격 실체’…마약 밀매 조직 두목이었다

체포된 23세 미녀 인플루언서 ‘충격 실체’…마약 밀매 조직 두목이었다
“골반 멈추지 않는 탓일까” 짧은 치마 입고 ‘흔들’…경남교육청, ‘밈’ 동참했다 뭇매

“골반 멈추지 않는 탓일까” 짧은 치마 입고 ‘흔들’…경남교육청, ‘밈’ 동참했다 뭇매
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

    ‘이병헌♥’ 이민정, 두살 딸 최초 공개…기저귀 찬 뒷모습 ‘심쿵’

  2. 김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

    김광규 맞아? “너무 달라졌어” 풍성해진 머리에 모두 ‘깜짝’

  3. 남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

    남편 ‘무정자증’인데 임신한 40대 아내… 태어난 아기 ‘친자검사’ 했더니

  4. 전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다

    전원주, 전기요금 5000원 ‘충격’…2억에 산 집, 42억 됐다

  5. ‘대놓고 두집살림’ 도경완 “다시 태어나면 장윤정과 결혼 NO”

    ‘대놓고 두집살림’ 도경완 “다시 태어나면 장윤정과 결혼 NO”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들

라틴계 가수, 배우 등 스타들이 23일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 ‘라틴 빌보드 어워즈’(Latin Billboard