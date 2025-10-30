기사 검색
‘재혼’ 이상민, 달달한 신혼 생활…“반신욕 같이 해”

입력 :2025-10-30 09:14:03
수정 :2025-10-30 10:18:37
가수 이상민. 유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’
가수 이상민. 유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’


가수 이상민이 재혼 후 달콤한 신혼 생활을 즐기고 있는 근황을 전했다.

이상민은 29일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 출연해 신혼 생활을 언급했다.

탁재훈이 “이상민씨 최근 결혼하셨는데 어떤게 제일 좋냐”고 운을 띄우자 이상민은 “누군가 나를 보고 있다는 게 좋다. 나의 행동에 대해 누군가 ‘맞다 그르다’ 하는 게 좋다”라고 답했다.

이상민은 “오늘 아침에도 아내와 키스했다”면서 “아내와 반신욕도 같이 한다. 아내가 발마사지를 해준다”고 자랑했다.

반신욕에 대해 궁금해하는 탁재훈에 이상민은 “우리들 사이에서는 격정적인 것보다는 서로의 마음을 느긋하고 차분하게 하며 하루를 정리하는 것”이라고 설명했다. 이어 탁재훈을 향해 “형은 이런 걸 못해서 안타깝다”고 쏘아붙이며 웃음을 자아냈다.

이상민은 또 2세를 준비하는 근황에 대해서도 전했다.

이상민은 “아내는 지금 시험관 시술 때문에 운동하고 자신의 루틴대로 준비하고 있다”며 “시험관 시술이 어렵다”라고 털어놓았다.

이어 ‘아이가 태어나면 아들인 게 좋냐, 딸인 게 좋냐’라는 질문에는 “그런 구분 없다. 아내가 예쁘니 아내를 닮는 게 좋다”라고 답했다.

이상민은 2004년 가수 겸 배우 이혜영과 결혼했으나 이듬해 이혼했다. 이어 지난 4월 10세 연하의 비연예인과 재혼했다.

뉴스24
