정해인 “의미가 깊다”…소녀시대 태연과 기쁜 소식 전했다

입력 :2025-10-30 11:04:44
수정 :2025-10-30 11:26:07

정해인, ‘금융의 날’ 국무총리표창 수상…“팬들과 함께한 선행, 더 뜻깊다”

이억원 금융위원장(왼쪽 두번째)이 28일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 금융의날 기념식에서 대통령 표창장을 수상한 배우 장나라(왼쪽 첫번째), 국무총리 표창장을 수상한 가수 김태연(왼쪽 세번째), 배우 정해인과 기념촬영을 하고 있다. 2025.10.28 연합뉴스
배우 정해인이 ‘금융의 날’ 기념식에서 국무총리표창을 받았다.

지난 28일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 제10회 ‘금융의 날’ 기념식에서 정해인은 꾸준한 기부와 봉사 활동 공로를 인정받아 국무총리표창의 영예를 안았다. 이날 행사에는 장나라, 소녀시대 태연도 함께 수상자로 이름을 올렸다.

정해인은 팬클럽과 함께 입양 대기 아동 후원, 사랑의열매 기부 등 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다. 또 행복공감봉사단장으로서 재능기부와 봉사활동을 꾸준히 실천해왔다.

그는 소속사를 통해 “팬분들과 좋은 일을 함께한 덕분에 이렇게 뜻깊은 상을 받게 되어 더욱 의미가 깊다”며 “앞으로도 나눔의 메시지를 전하고 선한 영향력을 이어가겠다”고 소감을 전했다.

한편, 정해인은 넷플릭스 시리즈 ‘이런 엿 같은 사랑’에서 무뚝뚝하지만 뜨거운 심장을 지닌 장태하 역으로 출연을 앞두고 있다. 광고, 화보 등 다양한 활동도 병행하며 활발한 행보를 이어가고 있다.

