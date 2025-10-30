기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이수지 “밥이 안 들어간다”…48kg 여리여리 몸매로 변신

입력 :2025-10-30 14:48:27
수정 :2025-10-30 15:52:40
유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처
유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처


유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처
유튜브 ‘핫이슈지’ 캡처


개그우먼 이수지가 또 한 번 새로운 부캐로 변신했다.

지난 28일 유튜브 채널 ‘핫이슈지’에는 “에겐녀 뚜지의 일상 VLOG | 163cm·48kg·wave | GRWM | 공주들이랑 걸스파티”라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이수지는 “너무 부었다. 붓기 어쩔”이라며 일상 뷰티 브이로그를 시작했다. 그는 “오늘 화장의 포인트는 딸기우유 블러셔”라며 핑크빛 블러셔를 여러 번 덧바르며 ‘에겐녀 뚜지’ 콘셉트로 완벽하게 몰입했다.

이어 “테토녀라는 루머는 이제 그만. 나는 완벽한 에겐녀다”라며 유쾌한 반응을 보였다. ‘에겐녀 테스트’ 화면을 직접 공개하며 부캐 이미지를 더욱 공고히 했다.

이수지는 “출출하니까 고구마 말랭이를 뜯어보겠다. 속이 더부룩해 밥은 안 들어간다”며 간식을 먹는 모습을 보여줬다. “밥 대신 주로 간식을 먹는다”는 말과 함께 여리여리한 콘셉트를 자연스럽게 연기했다.

이후 친구들을 위한 선물을 사기 위해 소품샵을 찾은 그는 머리핀만 고른 뒤 거리로 나와 빈티지 카메라로 셀카를 찍으며 자유로운 분위기를 연출했다.

영상 말미에는 타로 카드를 꺼내 “저는 언제쯤 남자친구가 생길까요?”라며 질문을 던졌다. 그러나 카드 결과를 본 그는 “하트에 칼 꽂혀 있고 울고 있고 마귀 같다”며 웃음을 자아냈다.

영상 댓글에는 “163cm에 48kg을 연기력으로 커버하는 사람” “이 정도면 다중인격 수준” 등 재치 있는 반응이 이어졌다.

이수지는 매번 새로운 ‘부캐’를 선보일 때마다 높은 싱크로율로 시청자들의 호응을 얻고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
日 학교 1000곳 ‘학급 폐쇄’…도쿄는 주의보 발령 “마스크 쓰세요”

日 학교 1000곳 ‘학급 폐쇄’…도쿄는 주의보 발령 “마스크 쓰세요”
“韓승무원 요청했는데”…美항공기 인종차별 주장 소유 “사과받았다”

“韓승무원 요청했는데”…美항공기 인종차별 주장 소유 “사과받았다”
옥택연, 결혼 발표…‘에펠탑 프러포즈’ 사실이 됐다

옥택연, 결혼 발표…‘에펠탑 프러포즈’ 사실이 됐다
138㎏ 남성, 여친 3살 딸 돌보다 실수로 밟아…아이는 결국 숨졌다

138㎏ 남성, 여친 3살 딸 돌보다 실수로 밟아…아이는 결국 숨졌다
‘성형 의혹’ 소유, 살 너무 빼더니… 결국 다이어트 부작용

‘성형 의혹’ 소유, 살 너무 빼더니… 결국 다이어트 부작용
“아가씨 인천대교서 내려달라고…” 택시기사의 촉, 투신자 살렸다

“아가씨 인천대교서 내려달라고…” 택시기사의 촉, 투신자 살렸다
갓 쓴 지드래곤…APEC 정상들 일제히 ‘찰칵’ “이게 K팝 파워”

갓 쓴 지드래곤…APEC 정상들 일제히 ‘찰칵’ “이게 K팝 파워”
“내가 흉기에 찔렸어야 했나” 女경찰의 항변, 그날 그 현장에서 국민들에게 공권력은 부재했

“내가 흉기에 찔렸어야 했나” 女경찰의 항변, 그날 그 현장에서 국민들에게 공권력은 부재했
르세라핌·야구 제친 #핵잠수함 #젠슨황 #깐부치킨…국민 관심 APEC 초집중

르세라핌·야구 제친 #핵잠수함 #젠슨황 #깐부치킨…국민 관심 APEC 초집중
인기 클릭
Weekly Best

  1. “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

    “황신혜 딸이었어?”…드라마 꿰찬 여배우 정체에 ‘깜짝’

  2. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  3. 구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

    구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

  4. 백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

    백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

  5. “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

    “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해
트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

트뤼도 전 캐나다 총리, 케이티 페리와 손잡고 ‘공식석상’ 함께 등장

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도(54) 전 캐나다 총리와 미국의 팝스타 케이티 페리(41)가 처음으로 공식석상에 함께 등장했다.25일(현