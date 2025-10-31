기사 검색
‘국보’라서 경주에 있나? 차은우 APEC서 포착

입력 :2025-10-31 12:26:24
수정 :2025-10-31 12:26:24
가수 겸 배우 차은우. 자료 : 온라인 커뮤니티
가수 겸 배우 차은우. 자료 : 온라인 커뮤니티


군 복무 중인 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 경주에서 열리고 있는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 행사장에서 포착됐다.

31일 온라인 커뮤니티에는 “경주에서 차은우를 봤다”는 목격담과 관련 영상 및 사진이 쏟아졌다.

영상 속 차은우는 군복 차림으로 행사장으로 걸어들어오고 있었다. 모자를 눌러쓰고 있었지만 차은우임을 단번에 알아본 사람들이 고개를 돌려 차은우를 바라봤다.

차은우는 지난 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 현재 국방부 근무지원단에서 복무 중이다. 이번 APEC 행사를 지원하기 위해 경주로 향한 것으로 알려졌다.

한편 차은우가 입대 전 촬영한 영화 ‘퍼스트 라이드’가 지난 29일 개봉했다. 입대 전 녹음한 미니 2집 ‘엘스(ELSE)’는 다음달 21일 발매된다.

