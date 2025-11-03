기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이장우 호두과자 이렇게 잘나갔나…“젠슨황 형님도 한입 하시죠”

입력 :2025-11-03 11:55:29
수정 :2025-11-03 11:55:29
배우 이장우가 제품 개발에 참여한 호두과자. 부창제과 SNS
배우 이장우가 제품 개발에 참여한 호두과자. 부창제과 SNS


배우 이장우가 지난 1일 막을 내린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 자신의 호두과자 브랜드 ‘부창제과’가 많은 사랑을 받았다고 전했다.

이장우는 지난 1일 자신의 인스타그램에 올린 글에서 “우리의 경주에서 APEC 2025 KOREA가 열리고 있다. 세계 속에서 빛나는 경주, 정말 자랑스럽다”라며 이같이 전했다.

이장우의 부창제과는 APEC 공식 협찬사로 선정돼 이번 회의 기간 최종고위관리회의(CSOM), 외교·통상합동관료회의(AMM), APEC 최고경영자(CEO) 서밋 등 주요 회의의 테이블에 디저트로 올랐다.

이장우가 공개한 사진 속에는 부창제과를 판매하는 부스 앞에 관광객들이 모여 있는 모습이 담겼다.

이장우는 “내외신 기자분들이 호두과자 맛보려고 줄 서 계신다고 한다. 역시 K-호두과자는 다르다”라며 자부심을 드러냈다.

이어 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 언급하며 “형님, K-치킨 드셨으니 호두과자도 한입 하시죠”라고 덧붙였다.

부창제과는 경주의 작은 제과점을 모티브로 시작했으며, 이장우는 브랜드 모델을 넘어 제품 콘셉트 선정과 메뉴 개발 과정에도 참여했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
시구하는 유리
시구하는 유리
시구하는 유리
지드래곤, ‘16세 연하’ 女가수에 꽃다발…“공개 애정 표현”

지드래곤, ‘16세 연하’ 女가수에 꽃다발…“공개 애정 표현”
김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”

김종민, 결혼 6개월만 ‘반가운 소식’…“내년에 새 생명”
‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착
“주머니서 돈 꺼내”…이재용 회장에 용돈 받은 직원 “가보로 물려줄 것”

“주머니서 돈 꺼내”…이재용 회장에 용돈 받은 직원 “가보로 물려줄 것”
“숙제 안해?” 딸에 ‘앉았다 일어서기’ 3천번 시킨 父 체포…‘아동학대 혐의’

“숙제 안해?” 딸에 ‘앉았다 일어서기’ 3천번 시킨 父 체포…‘아동학대 혐의’
“추석 이후 출근 안해” 김포 빌라서 60대 중국인 숨진 채 발견

“추석 이후 출근 안해” 김포 빌라서 60대 중국인 숨진 채 발견
“어쩐지 닮았더라”…신혼 3년차 남편, 알고 보니 ‘6촌’ 근친혼 어쩌나

“어쩐지 닮았더라”…신혼 3년차 남편, 알고 보니 ‘6촌’ 근친혼 어쩌나
2025년 11월 3일

2025년 11월 3일
처제 살해 후 장인에 “도울 일 없나요?”…이춘재, 괴물의 민낯

처제 살해 후 장인에 “도울 일 없나요?”…이춘재, 괴물의 민낯
인기 클릭
Weekly Best

  1. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  2. 구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

    구준엽, 왜 이렇게 말랐나…대만서 이런 모습으로 포착됐다

  3. 백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

    백지연, 유독가스 마시고 응급실行…“매캐한 냄새가 코끝 스쳤다”

  4. “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

    “의사 남편, 거짓말이 취미…이혼 위기” 고백한 아나운서

  5. 윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

    윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.지난달 29일(현지시간) 카디비는 자
8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

8인조 걸그룹, 스케줄 이동 중 교통사고…“긴급 이송”

일본 아이돌 그룹 NMB48 출신 야마다 나나가 프로듀싱하는 8인조 걸그룹 ‘모든 순간은 너였다.’가 스케줄 이동 중 교통사고를 당해