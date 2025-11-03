기사 검색
13년간 딸 존재 숨긴 KCM…처음으로 아이 얼굴 공개

입력 :2025-11-03 13:41:32
수정 :2025-11-03 13:53:38
가수 KCM이 딸과의 소중한 일상을 공개했다. 사진 일부 모자이크 처리함. KCM 인스타그램 캡처
가수 KCM이 딸과의 소중한 일상을 공개했다. 사진 일부 모자이크 처리함. KCM 인스타그램 캡처


가수 KCM이 딸과의 소중한 일상을 공개했다.

KCM은 3일 자신의 인스타그램을 통해 “머리 묶어주는 몇 분이지만 가장 소중한 시간”이라는 글과 함께 딸의 머리를 직접 묶어주는 사진을 공개했다.

그는 이어 “너무 빨리 크는 것 같다”며 “나이가 들었다. 오늘 한 주 파이팅”이라고 했다. 그러면서 “아빠의 하루. 소중한 순간”이라는 문구도 덧붙였다.

사진 속 KCM은 우람한 체격과 달리 섬세한 손길로 딸의 머리를 묶어주고 흐뭇한 미소를 짓는 모습이었다.

처음으로 얼굴이 공개된 KCM 딸의 모습도 팬들의 눈길을 끌었다.

KCM은 지난 3월 13세, 3세 두 딸의 존재를 고백해 화제가 됐다. 아내는 9세 연하의 비연예인으로, 두 사람은 2021년 혼인 신고를 하며 법적 부부가 됐다.

소속사에 따르면 KCM은 2012년 아내와 교제할 당시 첫딸을 품에 안았지만, 사기를 당하는 등 어려운 상황으로 인해 결혼식을 올리지 못했다. 이후 상황이 나아지면서 2021년 혼인신고를 마쳤고, 2022년에는 둘째 딸을 얻었다.

그는 둘째 출산 소식을 대중에 알릴까 고민했지만, 오랜 시간 숨기며 지낸 첫째 딸에게 미안한 마음에 망설였던 것으로 알려졌다.

가족의 존재를 공개한 KCM은 “이 순간을 위해 긴 시간을 잘 견뎌온 아내와 아이들에게도 너무 고맙다는 말을 하고 싶다”고 밝혔다.

또 최근 아내가 내년 1월 셋째 출산 예정이라는 사실을 공개해 많은 축하를 받았다.

