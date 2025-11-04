기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

안성기, 혈액암 재발 근황에…박중훈 “눈물 터질 것 같아”

입력 :2025-11-04 06:52:09
수정 :2025-11-04 09:34:14
서울 강동구 고덕동 스테이지28에서 열린 제13회 아름다운 예술인상 시상식에서 대선배 안성기로 부터 영화예술인상을 받고 있다. 2023.10.24 뉴스1
서울 강동구 고덕동 스테이지28에서 열린 제13회 아름다운 예술인상 시상식에서 대선배 안성기로 부터 영화예술인상을 받고 있다. 2023.10.24 뉴스1


배우 박중훈이 혈액암 투병 중인 배우 안성기의 근황을 전하며 안타까움을 드러냈다.

3일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘절친 토큐멘터리 – 4인용식탁’에는 배우 박중훈이 출연했다. 이날 MC 박경림은 “영화 인생에서 떼려야 뗄 수 없는 한 분이 계시지 않나”라며 안성기를 언급했다.

이에 박중훈은 “‘투캅스’부터 4편을 함께했다. 저에게는 둘도 없는 분이자 동반자이기도 하고, 아버지 같은 존재”라며 “제가 풍선이라면 안성기 선배님은 날아가는 풍선에 돌을 매달아 주신 분 같다. 그 돌이 없었으면 터졌을 것 같다”고 존경심을 전했다.

이어 “지금 몸이 많이 안 좋으시다. 얼마 전 ‘선배님이 계셔서 제 인생이 참 좋았습니다’라고 말씀드렸더니, 힘없이 빙긋 웃으시더라”며 “눈물이 터질 것 같아서 꾹 참았다”고 털어놨다.

박중훈과 안성기는 1988년 박광수 감독의 영화 ‘칠수와 만수’를 시작으로 ‘투캅스’, ‘인정사정 볼 것 없다’, ‘라디오스타’ 등 여러 작품에서 호흡을 맞췄다. 박중훈은 두 사람의 인연이 깊어진 배경에 “아버지의 영향이 컸다”고 회상했다.

그는 “어느 날 안성기 선배님이 ‘중훈아, 네가 각별한 이유는 네 아버님 때문이다’라고 하셨다”며 “아버지가 저 몰래 영화 행사나 뒤풀이 자리에서 선배님께 허리를 숙이며 ‘우리 중훈이 좀 잘 부탁드린다’고 인사드렸다고 하더라. 그래서 제가 실수해도 너그러워지셨다고 했다”고 전했다.

안성기는 2019년 혈액암 진단을 받은 뒤 치료를 통해 2020년 완치 판정을 받았으나, 6개월 만에 재발 사실이 확인돼 현재 다시 투병 중인 것으로 알려졌다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개
성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”

성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”
“건강 악화” 김건희, 법원에 보석 청구 “불구속 재판받게 해달라”

“건강 악화” 김건희, 법원에 보석 청구 “불구속 재판받게 해달라”
이천수, 오랜 지인에 고소당했다…“생활비 1억 빌리고 연락 끊겨”

이천수, 오랜 지인에 고소당했다…“생활비 1억 빌리고 연락 끊겨”
“멤버가 폭행” 폭로 후 잠적한 아이돌…빚 갚고 있었다

“멤버가 폭행” 폭로 후 잠적한 아이돌…빚 갚고 있었다
“‘엉덩이 기억상실증’ 걸렸다”…천상지희 선데이, 걸음걸이 이상한 이유 고백

“‘엉덩이 기억상실증’ 걸렸다”…천상지희 선데이, 걸음걸이 이상한 이유 고백
여행 간다던 70대 남성, 부산역 광장서 분신 사망…“정치적 불만”

여행 간다던 70대 남성, 부산역 광장서 분신 사망…“정치적 불만”
‘효도관광’ 日 모녀 덮쳐 엄마 사망…음주운전 30대男에 구속영장 신청

‘효도관광’ 日 모녀 덮쳐 엄마 사망…음주운전 30대男에 구속영장 신청
80대 보행자 친 화물차 기사, 차에서 내린 뒤 한 행동 ‘경악’…피해자 사망

80대 보행자 친 화물차 기사, 차에서 내린 뒤 한 행동 ‘경악’…피해자 사망
인기 클릭
Weekly Best

  1. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  2. 윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

    윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

  3. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  4. 문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

    문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

  5. “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해

    “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하
미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.지난달 29일(현지시간) 카디비는 자