기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“멤버가 폭행” 폭로 후 잠적한 아이돌…빚 갚고 있었다

입력 :2025-11-04 11:05:03
수정 :2025-11-04 11:05:03
그룹 마스크 출신 치빈이 오랜만에 방송을 통해 근황을 공개했다. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’
그룹 마스크 출신 치빈이 오랜만에 방송을 통해 근황을 공개했다. KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’


그룹 마스크 출신 치빈이 오랜만에 방송을 통해 근황을 공개했다.

치빈은 3일 방송된 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에 출연해 은둔 생활과 투자 실패로 빚을 포함해 약 1억 8000만원을 잃은 사연을 털어놨다.

치빈은 지난 2018년 같은 팀 멤버에게 폭언과 폭행을 당했다고 주장하며 팀을 탈퇴한 바 있다.

그는 팀 탈퇴 후 1~2년 동안은 집에만 머무르며 은둔 생활을 했다고 고백했다.

그러던 어느 날 전기차 관련 주식이 흥행하자 전 재산 500만원으로 2배 수익을 냈지만, 부모님 부탁으로 대출을 받아 투자하면서 연달아 손실을 겪었다고 했다. 치빈은 결국 총 1억 8000만원을 잃었다고 한다.

치빈은 현재 유튜브 채널을 통해 라이브 스트리밍을 하며 돈을 벌고 있다고 전했다.

그는 “매달 465만원씩 갚으면서도 50만원 정도는 제 삶을 위해 쓸 수 있다”며 현재 벌이가 월 500만원 정도 된다고 설명했다.

그러면서 “몇 안 되는 시청자들 후원 덕분”이라고 덧붙였다.

그런가 하면 치빈은 무대에 대한 미련과 갈망을 털어놨다. 다만 서장훈은 “이제 스물일곱이고 빚밖에 없는 상황이면, 방송 시간을 줄이고 아르바이트를 구해 습관을 바꿔야 한다”라며 다른 직업을 추천했다.

이수근 역시 “언제든지 무대에 서도 최고의 무대를 보여주겠다는 준비가 되어 있어야 그리워할 자격이 있다고 생각한다”며 “자꾸 뭐 하고 싶다고 하지 말고 자기 계발하라”라고 조언했다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
안성기, 혈액암 재발 근황에…박중훈 “눈물 터질 것 같아”

안성기, 혈액암 재발 근황에…박중훈 “눈물 터질 것 같아”
선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개
성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”

성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”
“건강 악화” 김건희, 법원에 보석 청구 “불구속 재판받게 해달라”

“건강 악화” 김건희, 법원에 보석 청구 “불구속 재판받게 해달라”
이천수, 오랜 지인에 고소당했다…“생활비 1억 빌리고 연락 끊겨”

이천수, 오랜 지인에 고소당했다…“생활비 1억 빌리고 연락 끊겨”
“‘엉덩이 기억상실증’ 걸렸다”…천상지희 선데이, 걸음걸이 이상한 이유 고백

“‘엉덩이 기억상실증’ 걸렸다”…천상지희 선데이, 걸음걸이 이상한 이유 고백
여행 간다던 70대 남성, 부산역 광장서 분신 사망…“정치적 불만”

여행 간다던 70대 남성, 부산역 광장서 분신 사망…“정치적 불만”
‘효도관광’ 日 모녀 덮쳐 엄마 사망…음주운전 30대男에 구속영장 신청

‘효도관광’ 日 모녀 덮쳐 엄마 사망…음주운전 30대男에 구속영장 신청
80대 보행자 친 화물차 기사, 차에서 내린 뒤 한 행동 ‘경악’…피해자 사망

80대 보행자 친 화물차 기사, 차에서 내린 뒤 한 행동 ‘경악’…피해자 사망
인기 클릭
Weekly Best

  1. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  2. 윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

    윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

  3. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  4. 문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

    문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

  5. “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해

    “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하
미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.지난달 29일(현지시간) 카디비는 자