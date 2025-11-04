기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

크러쉬, ‘♥조이’ 여동생 결혼식서 포착…“달달 애정 과시”

입력 :2025-11-04 14:04:55
수정 :2025-11-04 14:04:55
레드벨벳 조이와 가수 크러쉬. SNS 캡처
레드벨벳 조이와 가수 크러쉬. SNS 캡처


가수 크러쉬가 5년째 공개 연애 중인 레드벨벳 조이의 여동생 결혼식에서 축가를 부르며 변함없는 애정 전선을 과시했다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘조이 동생 결혼식 축가 부르는 크러쉬 봐’라는 제목의 게시물이 올라왔다.

해당 게시물에는 지난달 19일 진행된 조이 여동생의 결혼식에 크러쉬가 참석했다는 목격담과 함께 사진이 공개됐다.

레드벨벳 조이와 가수 크러쉬. SNS 캡처
레드벨벳 조이와 가수 크러쉬. SNS 캡처


사진 속 크러쉬는 마이크를 들고 하객들 사이에서 축가를 부르고 있는 모습이다. 크러쉬는 이날 대표 히트곡이자 드라마 ‘도깨비’ OST인 ‘뷰티풀(Beautiful)’을 부른 것으로 전해졌다.

조이 여동생의 결혼 소식은 지난 7월 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’를 통해 먼저 공개된 바 있다.

레드벨벳 조이가 여동생의 집을 찾아 청첩장을 받았다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처
레드벨벳 조이가 여동생의 집을 찾아 청첩장을 받았다. MBC ‘나 혼자 산다’ 캡처


당시 조이는 여동생의 신혼집을 찾아 청첩장을 받았고, 조이의 여동생은 언니에게 직접 축가를 부탁했다.

이에 조이는 “음악 방송보다 떨린다”며 축가 부탁에 선뜻 답하지 못한 가운데, 실제 조이의 남자친구인 크러쉬가 축가를 맡아 더욱 눈길을 끌었다.

조이는 지난 19일 결혼식에 참석한 뒤 두 여동생과 찍은 사진을 공개하기도 했다.

레드벨벳 조이가 두 여동생과 함께 찍은 사진을 공개했다. SNS 캡처
레드벨벳 조이가 두 여동생과 함께 찍은 사진을 공개했다. SNS 캡처


한편 조이와 크러쉬는 지난 2020년 5월 발매된 크러쉬의 신곡 ‘자나깨나’를 통해 처음 호흡을 맞췄고, 뮤직비디오 촬영을 계기로 연인으로 발전했다.

이후 2021년 8월부터 공개 열애를 이어오고 있다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
안성기, 혈액암 재발 근황에…박중훈 “눈물 터질 것 같아”

안성기, 혈액암 재발 근황에…박중훈 “눈물 터질 것 같아”
선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개
성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”

성시경, 매니저 배신에 결국 유튜브 중단선언 “미안합니다”
“건강 악화” 김건희, 법원에 보석 청구 “불구속 재판받게 해달라”

“건강 악화” 김건희, 법원에 보석 청구 “불구속 재판받게 해달라”
이천수, 오랜 지인에 고소당했다…“생활비 1억 빌리고 연락 끊겨”

이천수, 오랜 지인에 고소당했다…“생활비 1억 빌리고 연락 끊겨”
“멤버가 폭행” 폭로 후 잠적한 아이돌…빚 갚고 있었다

“멤버가 폭행” 폭로 후 잠적한 아이돌…빚 갚고 있었다
“‘엉덩이 기억상실증’ 걸렸다”…천상지희 선데이, 걸음걸이 이상한 이유 고백

“‘엉덩이 기억상실증’ 걸렸다”…천상지희 선데이, 걸음걸이 이상한 이유 고백
여행 간다던 70대 남성, 부산역 광장서 분신 사망…“정치적 불만”

여행 간다던 70대 남성, 부산역 광장서 분신 사망…“정치적 불만”
‘효도관광’ 日 모녀 덮쳐 엄마 사망…음주운전 30대男에 구속영장 신청

‘효도관광’ 日 모녀 덮쳐 엄마 사망…음주운전 30대男에 구속영장 신청
인기 클릭
Weekly Best

  1. 7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

    7천 쓰고 키스방에서 키스만 했다는 남편…믿어도 될까요

  2. 윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

    윤정수, 결혼식 한달 앞두고…‘양다리 의혹’ 터졌다

  3. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  4. 문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

    문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

  5. “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해

    “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하
미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 女가수, 3개월간 머리 안 감았다…“바퀴벌레 알 있을지도”

미국 유명 래퍼 카디비(Cardi B)가 3개월 동안 머리를 감지 않았다고 고백해 충격을 자아냈다.지난달 29일(현지시간) 카디비는 자