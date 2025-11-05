기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

강유미 “용기 감사합니다”…택시기사 성폭행 피해 고백한 유튜버 후원

입력 :2025-11-05 13:58:49
수정 :2025-11-05 13:58:49
강유미. 유튜브 ‘좋아서하는채널’ 캡처
강유미. 유튜브 ‘좋아서하는채널’ 캡처


구독자 20만명을 보유한 유튜버 곽혈수가 1년 반 전 택시기사에서 성폭행당한 사실을 고백하면서 “성범죄 피해자분들께 힘이 돼 드리고 싶다”고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처
구독자 20만명을 보유한 유튜버 곽혈수가 1년 반 전 택시기사에서 성폭행당한 사실을 고백하면서 “성범죄 피해자분들께 힘이 돼 드리고 싶다”고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처


개그우먼 강유미(42)가 성폭행 피해 사실을 고백한 유튜버 곽혈수(22·본명 정현수)에게 응원의 뜻을 전했다.

강유미는 지난 3일 곽혈수의 유튜브 채널 영상에 “꺼내주신 용기 감사합니다”라는 댓글을 남기고 7만9000원을 후원했다.

한 누리꾼은 후원 금액 7만9000원을 두고 “79가 ‘친구’와 발음이 비슷하다”며 “마음 따뜻한 의미가 담긴 응원 같다. 혈수님에게 큰 위로가 되길 바란다”고 했다.

다이어트 전문 유튜버 곽혈수는 지난 2일 “지난해 5월 택시 기사에게 성폭행을 당했다”며 “1년이 지난 지금까지도 정신적·육체적 후유증에 시달리고 있다”고 밝혔다. 그는 “당시 만취 상태라 제대로 저항하지 못했는데 경찰은 ‘왜 빨리 신고하지 않았냐’며 2차 가해를 했다”고 주장했다.

곽혈수는 “유튜브에서 밝은 척하는 제 모습이 너무 작위적으로 느껴졌다”며 “더 이상 그렇게 살고 싶지 않았다”고 말했다. 이어 “전 재산을 다 걸어서라도 절대 지지 않겠다. 피해자가 왜 더 괴로워해야 하나. 밥 먹고 힘내서 살아보겠다”고 덧붙였다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
크러쉬, ‘♥조이’ 여동생 결혼식서 포착…“달달 애정 과시”

크러쉬, ‘♥조이’ 여동생 결혼식서 포착…“달달 애정 과시”
“고민 많았다” 이이경, ‘놀면 뭐하니?’ 3년 만에 하차…이유는?

“고민 많았다” 이이경, ‘놀면 뭐하니?’ 3년 만에 하차…이유는?
‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”

‘45세’ 장윤정, 원인불명 질환 10개월간 고통… 도경완 “지금도 아파”
“만날 때마다 임신” 66억 CEO부부 만난 박수홍, 둘째 언급

“만날 때마다 임신” 66억 CEO부부 만난 박수홍, 둘째 언급
뱃살 없는 일본인들의 비밀?…한 끗 차이 ‘○○ 식사법’ 덕분이었다

뱃살 없는 일본인들의 비밀?…한 끗 차이 ‘○○ 식사법’ 덕분이었다
“널 위해 의사 아내 죽였어” 여성들 유혹한 男의사 ‘발칵’…사건의 전말은

“널 위해 의사 아내 죽였어” 여성들 유혹한 男의사 ‘발칵’…사건의 전말은
“남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’

“남편에 뺏길 바엔”…이혼 앞두고 3개월 딸 살해한 20대 엄마 체포 ‘日 충격’
‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”

‘환승연애’ 첫 결혼 소식 전해졌다…“깜짝 프러포즈”
“다리 너무 예뻐” 인기 모델 된 회사원…알고 보니 유부남이었다

“다리 너무 예뻐” 인기 모델 된 회사원…알고 보니 유부남이었다
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  2. 문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

    문가비, ‘정우성 아들’ 사진 공개했다가 황급히 취한 조치

  3. “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해

    “이자 준다더니”…‘85세’ 사미자, 무려 7명에 사기 당해

  4. 전남친과 모텔 간 아내 “미국 마인드…2시간 있다 나왔다”

    전남친과 모텔 간 아내 “미국 마인드…2시간 있다 나왔다”

  5. 대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”

    대장암 진단받은 오은영…“수술전 아이 이름 목 놓아 불렀다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하