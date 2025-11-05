강유미 “용기 감사합니다”…택시기사 성폭행 피해 고백한 유튜버 후원

강유미. 유튜브 ‘좋아서하는채널’ 캡처

구독자 20만명을 보유한 유튜버 곽혈수가 1년 반 전 택시기사에서 성폭행당한 사실을 고백하면서 “성범죄 피해자분들께 힘이 돼 드리고 싶다”고 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘곽혈수’ 캡처

개그우먼 강유미(42)가 성폭행 피해 사실을 고백한 유튜버 곽혈수(22·본명 정현수)에게 응원의 뜻을 전했다.강유미는 지난 3일 곽혈수의 유튜브 채널 영상에 “꺼내주신 용기 감사합니다”라는 댓글을 남기고 7만9000원을 후원했다.한 누리꾼은 후원 금액 7만9000원을 두고 “79가 ‘친구’와 발음이 비슷하다”며 “마음 따뜻한 의미가 담긴 응원 같다. 혈수님에게 큰 위로가 되길 바란다”고 했다.다이어트 전문 유튜버 곽혈수는 지난 2일 “지난해 5월 택시 기사에게 성폭행을 당했다”며 “1년이 지난 지금까지도 정신적·육체적 후유증에 시달리고 있다”고 밝혔다. 그는 “당시 만취 상태라 제대로 저항하지 못했는데 경찰은 ‘왜 빨리 신고하지 않았냐’며 2차 가해를 했다”고 주장했다.곽혈수는 “유튜브에서 밝은 척하는 제 모습이 너무 작위적으로 느껴졌다”며 “더 이상 그렇게 살고 싶지 않았다”고 말했다. 이어 “전 재산을 다 걸어서라도 절대 지지 않겠다. 피해자가 왜 더 괴로워해야 하나. 밥 먹고 힘내서 살아보겠다”고 덧붙였다.뉴스24