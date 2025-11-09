기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“적절한 시기인지 모르겠지만” 깜짝…린, 이혼 후 ‘기쁜 소식’ 알렸다

입력 :2025-11-09 15:14:46
수정 :2025-11-09 15:14:46
가수 린. 인스타그램 캡처
가수 린. 인스타그램 캡처


가수 린이 생일 축하에 감사 인사를 전했다.

9일 린은 자신의 인스타그램을 통해 “생일인데, 축하를 받기에 적절한 시기인지 잘 모르겠지만”이라면서도 “그래도 12시 ‘땡’ 하고 축하해 주신 분들의 소중한 마음에 인사를 드리는 게 맞는 것 같다”고 전했다.

이어 “제 행복과 기쁨에 언제나 마음을 보태 주셔서 감사하다”며 “행복하게, 즐겁게 살기 위해서 태어난 저에게 큰 힘이 된다”고 고마움을 드러냈다.

이와 함께 린은 ‘해피 러브린 데이’라는 문구가 담긴 자신의 사진을 올려 생일을 자축해 눈길을 끌었다.

린은 지난 8월 엠씨더맥스 이수와 이혼했다. 그는 이수와 절친한 친구로 지내오다 연인 사이로 발전했고, 지난 2014년 결혼했다.

지난해에는 부부의 첫 듀엣 앨범을 발매하며 애정을 과시해 왔으나, 결혼 11년 만에 합의 이혼 소식을 전했다.

두 사람의 소속사 325이엔씨는 “린과 이수는 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 합의해 최근 이혼 절차를 마무리하고 있다”고 밝혔다.

이어 “어느 한쪽의 귀책 사유로 인한 것이 아닌 원만한 합의로 이뤄진 결정”이라면서 “법적 관계는 정리됐으나, 각자의 위치에서 서로를 응원하는 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정”이라고 전했다.

린은 2001년 가요계에 데뷔해 ‘사랑했잖아’를 비롯한 히트곡과 ‘시간을 거슬러’ 등 드라마 오리지널사운드트랙(OST)으로 인기를 누렸다.

이수는 2000년 그룹 문차일드로 데뷔했으며 2002년 엠씨더맥스로 팀명을 바꾼 뒤 ‘잠시만 안녕’, ‘행복하지 말아요’, ‘어디에도’ 등의 히트곡을 남겼다.

뉴스24
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
인기기사
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫
‘라틴 빌보드 어워즈’ 레드카펫 스타들
‘런던영화제’ 레드카펫
“컵에 ‘이것’ 비쳤다” 아이돌 연습생, SNS에 올린 사진 한 장에 ‘퇴출’…日 논란

“컵에 ‘이것’ 비쳤다” 아이돌 연습생, SNS에 올린 사진 한 장에 ‘퇴출’…日 논란
졸혼한 남편 쓰러지자 끝까지 병간호…이외수 아내 전영자씨 별세

졸혼한 남편 쓰러지자 끝까지 병간호…이외수 아내 전영자씨 별세
“무면허운전 영상” 2억 협박에 신고한 정동원…檢, 기소유예 처분

“무면허운전 영상” 2억 협박에 신고한 정동원…檢, 기소유예 처분
인천서 함께 살던 할머니·손자 각각 숨진 채 발견…경찰 수사 착수

인천서 함께 살던 할머니·손자 각각 숨진 채 발견…경찰 수사 착수
“성시경이 650만원을”…10년지기 매니저 배신 충격 속 ‘미담’ 나왔다

“성시경이 650만원을”…10년지기 매니저 배신 충격 속 ‘미담’ 나왔다
“여론조사 무관” vs “아파트 약속”…오세훈·명태균 평행선

“여론조사 무관” vs “아파트 약속”…오세훈·명태균 평행선
“헤어지면 또 어때”…이광수, ‘8년 열애’ 이선빈과 결혼 묻자

“헤어지면 또 어때”…이광수, ‘8년 열애’ 이선빈과 결혼 묻자
“0.02% 확률 뚫어” 충격…현영, 49년 만에 ‘출생의 비밀’ 밝혔다

“0.02% 확률 뚫어” 충격…현영, 49년 만에 ‘출생의 비밀’ 밝혔다
“걱정보단 응원” 女배우 소신 발언…40대 임신, 정말 늦은 걸까요?

“걱정보단 응원” 女배우 소신 발언…40대 임신, 정말 늦은 걸까요?
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

    ‘이혼 10개월’ 유명 女배우, 11세 연하男과 비키니 차림 데이트 포착

  2. “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

    “냉동배아로 이혼 후 임신”…‘43세’ 이시영, 전남편 아이 출산했다

  3. ‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”

    ‘이혼’ 윤민수, 전처와 재산 분할… “많이 나눴지만, 합의 잘했다”

  4. 선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

    선미 “오래 만났다”…데뷔 18년 만에 처음으로 남친 공개

  5. 장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’

    장관급 된 박진영 “30년 만에 처음”…정치 성향 밝혀 ‘깜짝’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

“나 사실 게이야” 고백한 男배우, ‘2025년 가장 섹시한 남자’ 선정

영국 출신 배우 조나단 베일리(37)가 ‘2025년 세계에서 가장 섹시한 남자’로 선정됐다.3일(현지시간) 미국 연예 매체 피플지는 올
‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

‘CFDA 패션 어워즈’ 레드카펫

영화배우, 모델, 가수 등 스타들이 3일(현지시간) 미국 뉴욕의 미국 자연사 박물관에서 열린 CFDA 패션 어워즈에 참석해 포즈를 취하