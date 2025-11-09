기사 검색
“함께 밤산책하는 사람 생겨”…‘하트시그널’ 김지영, 남친 깜짝 공개

입력 :2025-11-09 16:32:41
수정 :2025-11-09 16:32:41
인플루언서 김지영. 인스타그램 캡처
채널A 연애 리얼리티 프로그램 ‘하트시그널4’에 출연했던 인플루언서 김지영이 남자친구를 공개했다.

김지영은 지난 8일 자신의 유튜브 채널에 ‘사랑하는 사람들과 보내는 가을(연애공개)’이라는 제목의 영상을 통해 열애 사실을 밝혔다.

김지영은 영상 소개 글을 통해 “안녕하세요. 김지영입니다. 이런 날이 오네요”라고 말문을 열었다.

그는 “(영상) 업로드 전에 이렇게 떨리는 영상은 유튜브 시작 이래로 처음인 것 같다”고 전했다.

이어 “오래 고민하고 또 진심으로 확신이 들어서 이렇게 용기 내 본다”며 “이 마음이 화면 너머로 전해지길 바란다”고 덧붙였다.

인플루언서 김지영(왼쪽). 유튜브 채널 ‘김지영’ 캡처
인플루언서 김지영(왼쪽). 유튜브 채널 ‘김지영’ 캡처
영상에서 김지영은 “저에게 좋은 소식이 생겼다. 함께 발맞춰 걷는 사람이 생겼다”며 열애 사실을 고백했다.

김지영은 “함께 밤 산책하는 사람을 소개한다”며 곁에 서 있는 남성과 손잡은 모습을 공개했다.

김지영은 남자친구에 관해 “다정하고 우직한 사람”이라며 행사장에서 처음 만났다고 소개했다.

하트시그널4에 김지영과 함께 출연했던 이주미의 소개로 남자친구를 만나게 됐다고 한다.

한편 김지영은 승무원 출신으로 2023년 하트시그널4에 출연해 얼굴을 알렸다.

