“너무 속상, 피해보신 분 없기를”…한혜진, 유튜브에 무슨 일이

입력 :2025-11-10 14:15:27
수정 :2025-11-10 14:15:27
모델 겸 방송인 한혜진이 지난달 27일 서울 영등포구 KBS 본관에서 열린 KBS2 프로그램 ‘누난 내게 여자야’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.10.27 뉴스1
모델 겸 방송인 한혜진이 지난달 27일 서울 영등포구 KBS 본관에서 열린 KBS2 프로그램 '누난 내게 여자야' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.10.27 뉴스1


모델 겸 방송인 한혜진이 유튜브 채널 해킹 피해에 대한 심경을 밝혔다.

한혜진은 10일 자신의 인스타그램을 통해 “지난 10일 새벽 시간대에 제 채널에서 코인 관련 라이브 방송이 송출되었다는 사실을 오늘(10일) 아침 8시쯤 제작진과 주변 분들의 연락을 통해 알게 되었다”고 했다.

한혜진은 “현재 유튜브 측에 공식적으로 이의 신청을 제출했고, 채널의 조속한 복구를 위해 가능한 모든 조치를 취한 상태”라며 “답변을 기다리고 있다”고 전했다.

이어 “새벽 시간대에 송출된 해당 방송은 저나 채널 제작진의 의도와는 무관한 방송으로 저희가 송출한 콘텐츠가 아님을 분명히 말씀드린다”고 강조했다.

그러면서 “혹시라도 그 방송을 통해 피해를 보신 분들이 없길 진심으로 바란다”고 덧붙였다.

모델 겸 방송인 한혜진. 인스타그램 캡처
모델 겸 방송인 한혜진. 인스타그램 캡처


한혜진은 유튜브 해킹으로 인해 속상한 심정을 내비쳤다.

그는 “그동안 콘텐츠 하나하나 애정을 담아 직접 기획하고 만들어 온 채널이라 너무 속상하고 황망한 마음뿐”이라고 했다.

이어 “다시 한번 구독자 여러분들과 이용자분들께 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 “채널의 빠른 복구를 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 전했다.

앞서 이날 새벽 한혜진 유튜브 채널에서는 코인 라이브 방송이 송출됐다. 한혜진의 유튜브 채널 구독자 수는 86만여명인 상황이었다.

현재 한혜진의 유튜브 채널에 접속하면 ‘유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다’는 문구만 보인다.

